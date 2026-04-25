El duelo más tradicional del fútbol chileno regresa al Estadio Nacional en un momento crucial para ambas escuadras. Tras el fin del castigo a su hinchada, Universidad de Chile contará con un apoyo masivo para intentar romper una racha de dos partidos sin victorias y acercarse a la parte alta de la tabla.

Sin embargo, la tarea no será sencilla para el equipo de Fernando Gago, que llega mermado por la sensible baja de Eduardo Vargas (aunque aparece citado) y las dudas sobre el estado físico de Charles Aránguiz.

Por su parte, Universidad Católica aterriza en Ñuñoa con una ventaja de tres puntos sobre su archirrival y la moral intacta tras la confirmación de su goleador, Fernando Zampedri, en la formación titular.

El “Toro” llega a este compromiso tras una polémica salvada de expulsión en la fecha anterior, lo que le permite liderar el ataque cruzado en un partido donde la victoria podría consolidarlos como firmes candidatos al título de Primera División.

El encuentro toma una relevancia estadística especial debido a la paridad en la lucha por el liderato, donde cualquier tropiezo podría ser definitivo. Bajo el arbitraje de Diego Flores, se espera un choque de alta intensidad táctica, donde la U buscará imponer su localía pese a las ausencias, mientras que la UC intentará capitalizar su mejor presente futbolístico para silenciar el Coloso de Ñuñoa.

Universidad de Chile ganó el último clásico jugado en el Estadio Nacional

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Guía del Partido: Todo lo que debes saber

¿A qué hora juegan el Clásico Universitario?

El pitazo inicial, a cargo del árbitro Diego Flores, se dará a las 18:00 horas de este sábado en un Estadio Nacional que promete un lleno total.

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