Tras el pitazo final en Calama, con la victoria en el bolsillo 2-0 sobre Deportes Antofagasta, César Bravo, DT de Cobreloa compareció ante los medios con la satisfacción de haber recuperado el liderato, pero con la mirada puesta en el parte médico.

El técnico detalló un vestuario que terminó como una verdadera “zona de guerra”, destacando el sacrificio extremo de sus dirigidos para sostener el resultado.

“Conseguimos un triunfo bien trabajado y, sobre todo, terminamos con la preocupación de los jóvenes lesionados”. Bravo enumeró las bajas: Gustavo Gotti terminó con seis puntos en su cabeza, Diego Tapia con tres puntos en la frente y Diego García con una contractura severa que le impedía caminar.

A pesar de las complicaciones físicas, el DT resaltó el carácter indomable de sus jugadores, quienes no escatimaron en esfuerzos para quedarse con el clásico regional.

“Afortunadamente, hemos tenido estas fatalidades dentro de la temporada, pero creo que lo hemos suplido de buena manera a través del empuje, del espíritu de superación, del espíritu de lucha que han tenido todos los jugadores“, afirmó Bravo. El estratega valoró especialmente la disposición de Gotti y Tapia, quienes, pese a las heridas, ya manifestaron sus ganas de volver a entrenar de inmediato para no perderse el próximo desafío.

César Bravo analiza el triunfazo ante Deportes Antofagasta

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En lo táctico, Bravo reconoció que el primer tiempo fue complejo y que debieron realizar ajustes profundos en el entretiempo para neutralizar el juego de Antofagasta. “En el primer tiempo creo que cedimos mucho, tuvimos muy buen partido (del rival). Y después, con los ajustes y la conversación con los jugadores dentro del entretiempo, salimos con otra disposición y, obviamente, hicimos lo que teníamos que hacer”, explicó el técnico. La clave pasó por adelantar las líneas y evitar que los volantes rivales recibieran con libertad a espaldas de la contención loína.

César Bravo destaca a Cristián Insaurralde

El entrenador también tuvo palabras de elogio para rendimientos individuales que marcaron la diferencia, como el de Matías Sandoval y Gary Insaurralde. Sobre este último, destacó su compromiso defensivo y su reencuentro con el buen juego. “Hoy día, en el primer tiempo… le tocó más defender que atacar. Y eso es lo que nosotros le pedimos en el entretiempo y mejoramos a través de los ajustes… dio una muestra de compañerismo, sacrificio y sobre todo lo que uno espera de él”, comentó Bravo, visiblemente feliz por el presente del atacante.

Consultado sobre cómo maneja la presión de estar en la parte alta de la tabla, Bravo recordó la “espinita” que quedó clavada tras la temporada anterior y cómo eso ha servido de motor para el presente plantel. “Nosotros lo que manejamos es estar en un equipo grande que tiene historia y que nosotros quedamos el año pasado con esa espinita, con ese dolor muy adentro de nosotros junto a todos los jugadores que se quedaron”, confesó. No obstante, mantuvo los pies en la tierra recordando que apenas va la décima fecha y queda mucho camino por delante.