Un histórico de nuestro fútbol sin duda que ha sido Carlos Caszely, quien es palabra autorizada para siempre hablar sobre el deporte rey, en donde en las últimas horas hizo noticia sobre un importante pensamiento.

Al ‘Chino’ se le hizo un importante cuestionario de delanteros, en la que se le nombraban dos jugadores y él debía elegir, en la que esta encuesta tuvo a un gran ganador: Marcelo Salas.

En ‘Mitad de Cancha’ compartieron lo que fue este ‘¿A quien prefiere Carlos Caszely?’, en la que partió con un importante encuentro entre Marcelo Salas e Iván Zamorano, en la que se inclinó por el ‘Matador’.

Luego de esta elección, al histórico nacional se le consultó sobre si elegía a Marcelo Salas sobre otros grandes goleadores en la historia, en la que se nombró a Karim Benzema, Robert Lewandowski, Luis Suárez, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Diego Maradona y Pelé, en la que mantuvo su opinión por Salas.

Caszely se queda con Marcelo Salas | Foto: Photosport

Tras dejar en claro su preferencia por Marcelo Salas, Caszely dejó en claro que prefería privilgiar lo que pudo ver en Chile, en la que se quedó con un grande como lo fue el ‘Matador’.

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“Yo a los míos primeros. Están acostumbrados en este país a ser todos admiradores de todo el mundo. Marcelo era extraordinario“, declaró.