Jorge Luna explota por el arbitraje que sufrió Santiago Wanderers ante el Real Madrid: “Una impotencia terrible”

El volante y referente de Santiago Wanderers, Jorge Luna habló tras la actuación de la Sub 20 en la Copa Intercontinental.

Santiago Wanderers tuvo hoy su gran final dentro de la Copa Intercontinental, en la que los ‘Caturros’ se enfrentaron ante Real Madrid, en la que cayeron por 3-1 en un polémico encuentro, que tuvo como gran protagonista al árbitro polaco, Damian Sylwestrzak.

Tras lo que fue este duelo, el jugador de Santiago Wanderers Jorge Luna conversó en exclusiva con Bolavip Chile, en la que comentó lo que fue el desempeño de la Sub 20 wanderina, en la que aplaudió la gran labor de los jugadores y deslizó su malestar por el arbitraje.

“Para mí es un orgullo lo que hicieron los chicos, plantarse ante un rival importante en el mundo y de visitante, creo que son pocos los que lo hacen y ellos lo pudieron hacer. Me pone muy contento por todos los chicos, hicieron un gran partido”.

“Ya después lo otro (el arbitraje), el futbolista está ante todo eso y no podemos hacer nada, me imagino la bronca tremenda de todos los chicos, impotencia, pero la verdad lo que hicieron es muy bueno para ellos, el club, el país, fue muy importante lo que hicieron”, comenzó señalando Luna.

En Wanderers hubo descontento con el arbitraje | Foto: Photosport

En esa misma línea, el ‘Semilla’ profundiza en la determinación que tuvo el arbitraje en este compromiso, en la que esperaría que con la implementación del VAR, este tipo de sucesos no deberían ocurrir y que en un partido, los únicos protagonistas deberían ser los jugadores, no el árbitro.

Publicidad

“Uno piensa ahora de grande y con todas las cosas que hay, el VAR y la tecnología, uno piensa que esas cosas que me pasaban a mí cuando era más chico, se habían acabado, pero parece que no. Es una impotencia terrible, imagínate para nosotros acá, para los chicos también”, declaró.

Finalizando, Luna solamente saca cuentas alegres por la actuación de Santiago Wanderers en esta final, en la que los jugadores que forman parte de este proceso sin duda que tendrán un gran crecimiento y espera que sigan haciendo historia con el club.

“Es normal que se pongan así, que peleen por algo que lo que hicieron fue extraordinario y que pasen estas cosas. Me quedo con lo que hicieron, el trabajo, la garra que siempre fue Wanderers, son chicos que quedaron en la historia del club y tienen mucho por delante desde ahora en adelante”, cerró.