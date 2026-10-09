La ANFP suspende el Universidad Católica vs Audax Italiano por grave emergencia en Las Condes

Desde la ANFP tomaron una importante decisión para el duelo entre Universidad Católica y Audax Italiano.

Hace unos instantes, desde la ANFP se tomó una importante decisión debido a la emergencia provocada por el frente de mal tiempo que ha afectado a la Región Metropolitana y puntualmente la comuna de Las Condes, que en las últimas horas sufrió un brutal aluvión.

La decisión que tomó la ANFP fue de suspender el partido entre Universidad Católica y Audax Italiano por la fecha 24 de la Liga de Primera, debido a que la comuna de Las Condes hoy es declarada como zona de catástrofe, lo que no hace posible la realización de este evento.

Así lo informó hace unos instantes la ANFP mediante un comunicado en sus redes, en la que indica que el duelo entre ‘Cruzados’ e ‘Itálicos’, que estaba programado para el sábado 10 de octubre a las 20:00 horas en el Claro Arena, sea postergado.

“La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informa que debido al frente de mal tiempo que ha afectado a la Región Metropolitana, provocando un grave aluvión en la comuna de Las Condes, se ha decidido suspender el partido entre Universidad Católica y Audax Italiano, programado para el sábado 10 de octubre de 2026 a las 20:00 horas en el Claro Arena, correspondiente a la Fecha 24 de la Liga de Primera Mercado Libre“, informaron.

El duelo entre la UC y Audax Italiano fue suspendido | Foto: Photosport

“Esta decisión se adopta en coordinación con la Delegación Presidencial Metropolitana y Cruzados, considerando que la emergencia compromete las condiciones de seguridad necesarias para la realización del espectáculo”, concluyeron.

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De esta manera, Universidad Católica y Audax Italiano deberán esperar para disputar un compromiso importante en el desarrollo de la Liga de Primera, en donde desde la ANFP prontamente deberán dar a conocer la nueva fecha para este partido que es crucial en el torneo.