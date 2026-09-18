Santiago Wanderers vs. Real Madrid: cuándo juegan y dónde ver EN VIVO el duelo por la Copa Intercontinental

Santiago Wanderers vive uno de los partidos más importantes de su historia, en donde el conjunto ‘Caturro’ se prepara para enfrentar al Real Madrid por la final de la Copa Intercontinental Sub 20 en el mítico e imponente Estadio Santiago Bernabéu.

Los dirigidos por Felipe Salinas se han preparado con todo para lo que será este importante desafío, en el que desean conseguir la gran hazaña y conseguir un nuevo título para la escuadra de la quinta región.

Santiago Wanderers llega a esta definición luego de conquistar la Copa Libertadores Sub 20, en la que tuvo una histórica campaña y venció en la final en una agónica definición a penales a Flamengo de Brasil.

Por otra parte, su rival, el Real Madrid llega a este duelo tras consagrarse como campeón de la UEFA Youth League 2025/26 y para esta duelo, de forma inédita, recibirá en como local en un partido único a la escuadra nacional.

Santiago Wanderers quiere seguir haciendo historia | Foto: Photosport

¿Cuándo juega Real Madrid vs Santiago Wanderers?

El partido entre Real Madrid y Santiago Wanderers se disputará este sábado 19 de septiembre, a partir de las 07:30 horas de Chile, en el estadio Santiago Bernabéu.

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¿Dónde ver a EN VIVO a Santiago Wanderers vs Real Madrid ?

La histórica final de la Copa Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid se podrá seguir en Chile a través de TNT Sports Premium y ESPN y también vía streaming por HBO Max y Disney+.