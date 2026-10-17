Nueva polémica sacude al fútbol chileno por las entradas para el partido entre Palestino y Colo Colo

Los altos precios en el duelo entre Palestino y Colo Colo por la Liga de Primera generaron muchas opiniones.

Una nueva polémica es la que se ha dado a conocer dentro del fútbol chileno y todo esto con lo que son los precios de las entradas para el compromiso que enfrentará a Palestino ante Colo Colo para la próxima fecha de la Liga de Primera, el que se disputará en el Estadio Santa Laura

El duelo que enfrentará a ‘Tricolores’ y ‘Albos’ se realizará en el Estadio Santa Laura y en las últimas horas, desde el conjunto de La Cisterna dieron a conocer los valores para este compromiso, los que generaron polémica.

En la jornada del día viernes se dio por comenzada la venta de entradas, la que dejó a los hinchas de ambos equipos con una furia tremena y esta es por el alto valor en los precios.

Desde Ticketmaster dieron a conocer los precios, en donde el valor más económico para este partido es de $20.000 pesos, precio que no dejó para nada contento a los hinchas, quienes rápidamente hicieron notar su descontento en las redes.

Polémica por los precios a este partido | Foto: Photosport

El resto de las localidades claramente aumenta en su valor, en el que la Tribuna Andes tiene un valor de $30.000, Marquesina $50.000, mientras que en el precio de Niños, Galería está a $10.000, Andes a $20.000 y Marquesina a $30.000.

Publicidad

A pesar de esta alza en los precios, los hinchas de Colo Colo rápidamente agotaron las entradas para el sector de galería, mientras que en los otros espacios aún hay tickets disponibles.