El entrenador Guillermo Farré adelantó lo que se viene este domingo en el partido entre Palestino y Colo Colo por la Liga de Primera.

En la previa del partido entre Palestino y Colo Colo por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026, habló el entrenador de los árabes, Guillermo Farré, quien llenó de elogios a los albos, que son los líderes del torneo.

“Nos toca enfrentar a Colo Colo, el puntero. Sabemos que hay un estímulo externo que va a hacer que todos estemos con las alertas a la máxima expresión, porque es el puntero”, comenzó diciendo.

“Sabemos que nosotros tenemos que buscar el partido para ganarlo, pero nos enfrentamos a un gran rival. Estamos muy contentos, hemos trabajado muy bien y estamos muy preparados para el partido”, agregó el técnico argentino.

En la misma línea, destacó la campaña del Cacique, que por ahora los tiene en la cima con nueve puntos de ventaja: “No está líder por un solo partido, está líder por lo que ha hecho a largo del año, está líder porque ha sido regular, porque ha sido importante en momentos determinantes, porque ha sostenido la responsabilidad de ser puntero con jerarquía. Por eso que hoy está con una diferencia numérica en la tabla”.

“Un plantel jerárquico, un plantel que es muy competitivo, con jugadores que son muy resolutivos. Entonces siento que es un plantel que estuvo muy equilibrado desde el principio del torneo hasta lo que es el presente”, completó Farré.

Las falencias de Colo Colo

Pero el estratega de 45 años también puntualizó en el último partido de Colo Colo, donde cayó por 5-2 ante Coquimbo Unido, su peor derrota de esta temporada.

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“La realidad también demuestra que es un rival que el último partido lo pierde 5-2, un rival que el último partido se le notaron muchas falencias. Se nota que es un rival que si bien está en buenas condiciones, tiene aspectos que son débiles y ahí es donde nosotros trabajamos. Siempre tratamos de disminuir las virtudes del rival, que se le manifiesten mucho más los defectos”, adelantó el ex Aldosivi.

Guillermo Farré, DT de Palestino. (Foto: Captura)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Palestino vs. Colo Colo?

El partido entre Palestino y Colo Colo se juega este domingo 25 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.