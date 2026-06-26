Las dirigidas por Tatiele Silveira no se cansan de repartir goleadas por el país y siguen siendo las líderes indiscutidas de la Liga Femenina.

Este viernes Colo Colo volvió al ruedo en la Liga Femenina 2026, donde la semana pasada goleó 4-0 a Universidad de Chile en el Superclásico y sacó ventaja como líder del torneo, donde son el vigente tetracampeón.

Esta vez, las albas consiguieron una nueva goleada en su visita a Huachipato, equipo al que vencieron por 7-0 en Talcahuano, partido que abrió la fecha 14 del torneo nacional.

Las dirigidas por Tatiele Silveira se impusieron con un triplete de Yenny Acuña, un doblete de María José Urrutia y otros tantos de Anaís Cifuentes y Michelle Acevedo.

Con este resultado, las de Macul alcanzaron los 37 puntos y siguen alejándose de sus escoltas, aunque todavía deben jugar sus partidos correspondientes a esta fecha.

Yenny Acuña anotó un hat-trick en la visita de Colo Colo a Huachipato en El Morro de Talcahuano. (Foto: ColoColoFem)

Detrás de Colo Colo está Universidad Católica en segundo lugar con 30 unidades, que por ahora supera a la U que tiene 29 puntos.

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Más atrás aparecen en la clasificación Coquimbo Unido (22 pts) y Unión Española (21 pts). Mientras que en zona de descenso están Deportes Temuco y Deportes Recoleta.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo y contra quién?

El siguiente partido de las tetracampeonas será el próximo fin de semana, cuando les toque recibir justamente a sus perseguidoras, Universidad Católica, todavía con día y hora por confirmar.

En síntesis

Colo Colo 7-0: el equipo goleó a Huachipato en la fecha 14 del torneo.

el equipo goleó a Huachipato en la fecha 14 del torneo. Triplete de Yenny Acuña: lideró la victoria junto al doblete de María José Urrutia.

lideró la victoria junto al doblete de María José Urrutia. 37 puntos: Colo Colo sigue líder, superando a Universidad Católica con 30 unidades.