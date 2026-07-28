En un electrizante compromiso pendiente por mal tiempo, las "Piratas" pegaron con fuerza en el recinto maipucino y se llevaron un triunfo histórico.

En un encuentro reprogramado por contingencias climáticas, Universidad de Chile y Coquimbo Unido regalaron un espectáculo de diez goles en el Estadio Santiago Bueras de Maipú.

Pese al arranque impetuoso de las azules, la visita golpeó primero a los 6 minutos gracias a un cabezazo de Camila Guzmán tras un saque de banda.

La efectividad aurinegra fue letal: Salomé Robledo aumentó la ventaja a los 22′ a segundos de ingresar, mientras que Adriana “Chapa” Moreno decretó el 3-0 con un potente remate en los 31′.

Antes del descanso, Karla Riley encendió la ilusión laica descontando con un disparo desde fuera del área a los 40′.

La U cayó en el Santiago Bueras

Golpe a golpe en el complemento

La segunda parte arrancó a mil revoluciones. Franchesca Caniguán puso el 2-3 para la U a los 49′ tras capitalizar varios desaciertos defensivos; sin embargo, la respuesta de Coquimbo fue inmediata. En la misma jugada posterior al saque inicial, Adriana Moreno condujo desde mitad de cancha para colocar el 4-2, y a los 52′ completó su hat-trick personal definiendo tras un centro de Natsumy Millones.

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El equipo de Cristóbal Jiménez no bajó los brazos y volvió a acortar distancias a través de un frentazo de Daniela Zamora a los 62′. Pese al empuje azul, Natsumy Millones selló el sexto tanto pirata a los 70′ con un potente disparo lejano. En el tiempo de adición (90+7′), Karla Riley timbró su doblete personal con un tiro inatajable para decretar el 6-4 definitivo.

Con este resultado, Universidad de Chile se mantiene en la tercera posición con 41 puntos, mientras que Coquimbo Unido afianza su cuarto lugar con 31 unidades. En la próxima jornada, las aurinegras recibirán a Unión Española este sábado 1 de agosto, mientras que las universitarias visitarán a Palestino el domingo 2.

Tabla de Posiciones Liga Femenina

Pos. Equipo PTS PJ Gol +/- Últimas 1 Colo Colo (F) 49 17 65 G G G G G 2 Universidad Católica (F) 42 17 29 G G G P G 3 U de Chile (F) 41 17 36 P G G G G 4 Coquimbo Unido (F) 31 17 13 G P P G G 5 Unión Española (F) 25 16 2 P E P G G 6 Huachipato (F) 21 15 -9 G E P G G 7 Palestino (F) 19 16 -6 P P P P P 8 Deportes Iquique (F) 17 15 -5 G G P E P 9 Magallanes (F) 17 17 -19 G G P E P 10 Santiago Wanderers (F) 16 17 -12 E P P P G 11 Universidad Concepción (F) 15 17 -18 P P G P P 12 Deportes Temuco (F) 7 17 -34 P P P G P 13 Deportes Recoleta (F) 6 16 -42 P G P G P