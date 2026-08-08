Las albas vencieron por 1-0 a las azules de visita en La Florida y van derechito hacia los playoffs de la Liga Femenina.

Este sábado se disputó el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo por la fecha 21 de la Liga Femenina 2026, donde las albas se impusieron por 1-0 en calidad de visita en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Las dirigidas por Tatiele Silveira se llevaron los tres puntos con la solitaria anotación de Yastin Jiménez a los 10 minutos del primer tiempo, tras una jugada hilada por Mary Valencia y Michelle Acevedo.

A los 73′ hizo su reestreno con las albas la volante argentina Estefanía Banini, quien fue el gran fichaje del mercado de invierno y única incorporación de Colo Colo, que volvió a casa después de 12 años.

Pero las de Macul tuvieron que sufrir más de la cuenta para celebrar en La Florida, pues terminaron el partido con una jugadora menos debido a la expulsión de Acevedo por doble amonestación (78′). Además, le mostraron la tarjeta roja a Yenny Acuña en el banco de suplentes.

Con este resultado, las tetracampeonas del fútbol chileno llegaron a 55 puntos y son las líderes exclusivas del torneo, sacándole siete unidades de diferencia a su escolta, que es Universidad Católica (48 pts).

Yastin Jiménez le dio la victoria a Colo Colo sobre la U. (Foto: @ColoColoFem)

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En Colo Colo se ilusionan con el que puede ser un histórico pentacampeonato, ya que tienen asegurada la clasificación a los playoffs.

Mientras que la U sigue inmersa en una crisis deportiva, quedándose estancada en la tercera posición con 42 puntos y sumando tres partidos consecutivos sin conocer la victoria.

La tabla de posiciones de la Liga Femenina 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Colo Colo 55 19 18 1 0 70 2 +68 2 Universidad Católica 48 19 16 0 3 44 10 +34 3 U de Chile 42 19 13 3 3 54 19 +35 4 Coquimbo Unido 37 19 11 4 4 36 17 +19 5 Unión Española 25 17 7 4 6 17 19 -2 6 Huachipato 22 16 6 4 6 18 27 -9 7 Deportes Iquique 20 17 6 2 9 24 25 -1 8 Palestino 20 17 5 5 7 22 28 -6 9 Santiago Wanderers 20 19 5 5 9 15 25 -10 10 Magallanes 17 19 5 2 12 17 45 -28 11 Universidad Concepción 15 18 4 3 11 12 32 -20 12 Deportes Temuco 7 18 2 1 15 15 51 -36 13 Deportes Recoleta 6 17 2 0 15 18 62 -44

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En síntesis