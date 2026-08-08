Este sábado se disputó el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo por la fecha 21 de la Liga Femenina 2026, donde las albas se impusieron por 1-0 en calidad de visita en el Estadio Bicentenario de La Florida.
Las dirigidas por Tatiele Silveira se llevaron los tres puntos con la solitaria anotación de Yastin Jiménez a los 10 minutos del primer tiempo, tras una jugada hilada por Mary Valencia y Michelle Acevedo.
A los 73′ hizo su reestreno con las albas la volante argentina Estefanía Banini, quien fue el gran fichaje del mercado de invierno y única incorporación de Colo Colo, que volvió a casa después de 12 años.
Pero las de Macul tuvieron que sufrir más de la cuenta para celebrar en La Florida, pues terminaron el partido con una jugadora menos debido a la expulsión de Acevedo por doble amonestación (78′). Además, le mostraron la tarjeta roja a Yenny Acuña en el banco de suplentes.
Con este resultado, las tetracampeonas del fútbol chileno llegaron a 55 puntos y son las líderes exclusivas del torneo, sacándole siete unidades de diferencia a su escolta, que es Universidad Católica (48 pts).
Yastin Jiménez le dio la victoria a Colo Colo sobre la U. (Foto: @ColoColoFem)
En Colo Colo se ilusionan con el que puede ser un histórico pentacampeonato, ya que tienen asegurada la clasificación a los playoffs.
Mientras que la U sigue inmersa en una crisis deportiva, quedándose estancada en la tercera posición con 42 puntos y sumando tres partidos consecutivos sin conocer la victoria.
Superclásico con público visitante: este será el aforo para los hinchas de Colo Colo ante la U
La tabla de posiciones de la Liga Femenina 2026:
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Colo Colo
|55
|19
|18
|1
|0
|70
|2
|+68
|2
|Universidad Católica
|48
|19
|16
|0
|3
|44
|10
|+34
|3
|U de Chile
|42
|19
|13
|3
|3
|54
|19
|+35
|4
|Coquimbo Unido
|37
|19
|11
|4
|4
|36
|17
|+19
|5
|Unión Española
|25
|17
|7
|4
|6
|17
|19
|-2
|6
|Huachipato
|22
|16
|6
|4
|6
|18
|27
|-9
|7
|Deportes Iquique
|20
|17
|6
|2
|9
|24
|25
|-1
|8
|Palestino
|20
|17
|5
|5
|7
|22
|28
|-6
|9
|Santiago Wanderers
|20
|19
|5
|5
|9
|15
|25
|-10
|10
|Magallanes
|17
|19
|5
|2
|12
|17
|45
|-28
|11
|Universidad Concepción
|15
|18
|4
|3
|11
|12
|32
|-20
|12
|Deportes Temuco
|7
|18
|2
|1
|15
|15
|51
|-36
|13
|Deportes Recoleta
|6
|17
|2
|0
|15
|18
|62
|-44
En síntesis
- Colo Colo venció 1-0 a Universidad de Chile con gol de Yastin Jiménez.
- Estefanía Banini reestrenó con Colo Colo al minuto 73 del Superclásico femenino.
- 55 puntos alcanzó Colo Colo, liderando la tabla de posiciones sobre Universidad Católica.