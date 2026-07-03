Las tetracampeonas del fútbol chileno se impusieron por 2-1 a Las Cruzadas en el inicio de la fecha 15 de la Liga Femenina 2026.

Este viernes se vivió un partidazo en el inicio de la fecha de la Liga Femenina 2026, donde se enfrentaron Colo Colo y Universidad Católica en el clásico, en el que las albas se impusieron por 2-1 en el Estadio Monumental.

En una fría noche en Macul, las dirigidas por Tatiele Silveira lograron mantener el invicto y el liderato en el torneo, aunque tuvieron que remontar para poder vencer a Las Cruzadas.

La UC abrió la cuenta por medio de Valentina Navarrete a los 32 minutos del primer tiempo, sorprendiendo a las tetracampeonas en su casa.

Pero la igualdad para las albas llegó en los 40′ con la conquista de su goleadora y máxima artillera del torneo, la chileno-colombiana Mary Valencia.

De ahí en adelante Colo Colo tuvo que esperar todo el segundo tiempo para ponerse arriba en el marcador, ya que el gol de la victoria cayó en los 90+2 a través de un penal.

La infracción fue sobre Yenny Acuña y quien ejecutó el lanzamiento fue la capitana Yanara Aedo, que no falló desde los 12 pasos y decretó el triunfo para el Cacique.

Publicidad

Colo Colo gana su segundo clásico en menos de dos semanas. (Foto: @ColoColoFem)

Con este resultado, Colo Colo sigue en los más alto de la tabla de posiciones con 40 puntos. Mientras que Universidad Católica (33 pts) pierde el segundo lugar con Universidad de Chile (35 pts), que más temprano venció por 2-0 a Universidad de Concepción.

Cabe recordar que hace dos fechas las albas golearon por 4-0 a la U, sacando dos resultados positivos ante sus escoltas para aumentar la diferencia.

Publicidad

En síntesis