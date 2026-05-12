El Real Betis de Manuel Pellegrini sigue escribiendo páginas doradas en España. El cuadro verdiblanco derrotó por 2-1 al Elche y aseguró su clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League, marcando el regreso del club al máximo torneo europeo después de 21 años de ausencia.
El conjunto dirigido por el “Ingeniero” golpeó temprano gracias a Cucho Hernández, quien abrió la cuenta a los 9 minutos. Más tarde, Héctor Fort igualó para el Elche antes del descanso, pero en el complemento apareció Pablo Fornals para sentenciar el triunfo definitivo de los andaluces.
Con esta victoria, el Betis llegó a 57 puntos y se instaló en el quinto lugar de LaLiga, asegurando matemáticamente un cupo para la próxima Champions League y coronando una campaña histórica bajo el mando del técnico chileno.
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La clasificación vuelve a confirmar la enorme huella que Manuel Pellegrini ha dejado en el fútbol español. El DT nacional ya había alcanzado una semifinal de Champions League con Villarreal en 2005-2006 y llevó al Málaga hasta los cuartos de final en 2012-2013. Ahora, suma otro hito llevando al Betis nuevamente a la élite europea tras más de dos décadas.
Manuel Pellegrini agranda su legado en España
Lo conseguido por Pellegrini con el Betis no es casualidad. Desde su llegada al club, el equipo recuperó protagonismo en LaLiga y también a nivel internacional, transformándose en uno de los proyectos más sólidos del fútbol español.
Cabe recordar que en la campaña pasada, metió al Real Betis por primera vez en una final internacional, cayendo ante Chelsea en el partido definitorio por la Conference League.
La clasificación a Champions League desató la locura entre los hinchas verdiblancos, quienes celebran una campaña que ya queda entre las mejores de la historia reciente de la institución, dejando atrás la dura caída en cuartos de final de la UEFA Europa League.
Lucas Cepeda y el Elche se complican con el descenso
En la otra cara de la moneda aparece el Elche de Lucas Cepeda. El elenco donde milita el ex Colo Colo sufrió una dura derrota que lo deja en una situación muy delicada en la parte baja de la tabla.
El equipo quedó en el puesto 14 con 39 puntos, misma cantidad que el Girona, club que actualmente se encuentra en zona de descenso por diferencia de goles. Con apenas dos jornadas por disputar, la pelea por mantener la categoría promete ser dramática hasta el final.
Lucas Cepeda comienza a sufrir cada vez más con el fantasma del descenso en España (Foto: Elche CF)
Ahora, el Elche estará obligado a sumar en sus próximos compromisos para evitar complicaciones mayores y alejar definitivamente el fantasma del descenso en LaLiga.
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Barcelona
|91
|35
|91:31
|60
|30
|1
|4
|2
|Real Madrid
|77
|35
|70:33
|37
|24
|5
|6
|3
|Villarreal
|69
|35
|65:40
|25
|21
|6
|8
|4
|Atlético
|66
|36
|59:38
|21
|20
|6
|10
|5
|Betis
|57
|36
|56:44
|12
|14
|15
|7
|6
|Celta
|50
|36
|51:47
|4
|13
|11
|12
|7
|Getafe
|45
|35
|28:36
|-8
|13
|6
|16
|8
|Real Sociedad
|44
|35
|54:55
|-1
|11
|11
|13
|9
|Athletic
|44
|35
|40:51
|-11
|13
|5
|17
|10
|Rayo
|43
|35
|36:42
|-6
|10
|13
|12
|11
|Osasuna
|42
|36
|42:46
|-4
|11
|9
|16
|12
|Valencia
|42
|35
|38:50
|-12
|11
|9
|15
|13
|Sevilla
|40
|35
|43:56
|-13
|11
|7
|17
|14
|Elche CF
|39
|36
|47:56
|-9
|9
|12
|15
|15
|Mallorca
|39
|35
|43:52
|-9
|10
|9
|16
|16
|Levante UD
|39
|36
|44:59
|-15
|10
|9
|17
|17
|Espanyol
|39
|35
|38:53
|-15
|10
|9
|16
|18
|Girona
|39
|35
|37:52
|-15
|9
|12
|14
|19
|Alavés
|37
|35
|41:54
|-13
|9
|10
|16
|20
|Real Oviedo
|29
|35
|26:54
|-28
|6
|11
|18
DATOS CLAVE
- El Real Betis de Manuel Pellegrini clasificó a la Champions League tras 21 años.
- El club verdiblanco derrotó 2-1 al Elche alcanzando los 57 puntos en LaLiga.
- Cucho Hernández y Pablo Fornals anotaron los goles que aseguraron el cupo europeo.