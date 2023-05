La aventura de Lionel Messi en el PSG esta a punto de llegar a su fin. El astro argentino no va a continuar en el conjunto parisino durante la siguiente temporada, por lo que ya hay rumores sobre su futuro.

Mucho se habla que el Al Hilal de Arabia Saudita estaría muy interesado en Messi, al igual que el Barcelona. El equipo asiático corre con ventaja gracias a su poderío económico y distintos medios internacionales creen que ya es un hecho su partida hacia el fútbol del oriente.

ver también Aseguran que Bravo seguiría en el Betis y se aleja aún más de Colo Colo

Sin embargo, el padre y representante de Lionel Messi, Jorge Messi, aclaró la situación. "La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión"

Messi busca nuevo destino para la próxima temporada. (Getty Images)

"Siempre hay rumores, y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una. Podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no acabe la temporada"

Jorge Messi cerró diciendo que para él es una falta de respeto que se afirmen situaciones que no son ciertas. "Engañan de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses".