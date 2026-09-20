Alexis Sánchez impacta con esta ácida queja en CF Montréal: “Molesto y tenso con…”

El delantero chileno no la pasa bien en la MLS, lo que quedó demostrado tras la derrota 2-0 versus Columbus Crew.

El momento de Alexis Sánchez en CF Montréal no es el mejor. A pesar de las altas expectativas depositadas sobre el oriundo de Tocopilla, el conjunto canadiense no levanta cabeza en la MLS.

Así quedó demostrado con la derrota 2-0 contra Columbus Crew (19/09) en calidad de local, lo que ubica al elenco del seleccionado chileno en el último casillero de la Conferencia Este.

Es por eso que el experimentado goleador se quejó y su director técnico, Philippe Eullaffroy, se lo confirmó al periodista Maxime Truman. La postura del atacante de 37 años es exigente.

“A Alexis le gustaría que el equipo jugara más rápido hacia adelante y que utilizara más el espacio detrás de los defensores. El entrenador está de acuerdo y lo pide, pero no se está dando”, indicó el reportero.

Sobre la misma línea, complementó: “Después del partido, estaba molesto y tenso con respecto al desarrollo de la segunda mitad, al igual que varios de sus compañeros de equipo”.

Alexis Sánchez está último con el CF Montréal. (Foto: Getty Images)

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Alexis Sánchez la pasa mal en CF Montréal

Durante esta campaña, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de nueve compromisos. En dichos enfrentamientos, no ha aportado con goles ni tampoco con asistencias.

Su próximo desafío será medirse contra FC Cincinnati. Tal duelo por la MLS está programado para el sábado 26 de septiembre, desde las 20:30 horas de Chile, en el Estadio Saputo.