Inter Miami vs. CF Montréal: Cómo y dónde ver EN VIVO Lionel Messi vs. Alexis Sánchez por la MLS

Este sábado el elenco donde milita Alexis Sánchez tendrá un partido clave en la MLS al visitar al Inter Miami de Lionel Messi.

Este sábado la Major League Soccer ofrece uno de los partidos más atractivos de la temporada regular con el duelo entre Inter Miami de Lionel Messi y el CF Montréal del chileno Alexis Sánchez.

El choque entre las ‘Garzas’ y ‘L’Impact’ asoma como clave en la Conferencia Este. El conjunto de Florida marcha segundo en la zona con 39 puntos, mientras que el elenco canadiense sigue penúltimo en el mismo grupo con 21 puntos en la 14° posición y está a tres unidades del último puesto de clasificación a playoffs.

La semana pasada, CF Montréal igualó 2-2 de local ante LA Galaxy donde Alexis Sánchez ingresó a los 61’, mientras que Thomas Gillier, el otro chileno en el club canadiense, fue titular. En tanto, el Inter Miami cayó como local ante Toronto (1-2) y arrastra cuatro partidos sin ganar.

Alexis buscará su primer triunfo en la MLS (Getty Images)

¿Cuándo juega el Inter Miami vs. CF Montréal en la MLS?

El partido entre Inter Miami y CF Montréal se disputará este sábado 29 de agosto a partir de las 19:30 horas en el NU Stadium de Miami.

¿Dónde ver el partido de Alexis Sánchez en el Montréal ante LA Galaxy?

El choque entre Lionel Messi y Alexis Sánchez en la MLS lo podrás seguir vía streaming de forma exclusiva por Apple TV mediante el pase MLS Season Pass.

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