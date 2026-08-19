Thomas Gillier protagoniza grosero error en el debut de Alexis Sánchez en CF Montréal

Alexis Sánchez sumó sus primeros minutos con la camiseta del CF Montréal, donde el arquero chileno cometió un tremendo blooper.

Alexis Sánchez sumó sus primeros minutos con la camiseta del CF Montréal, durante la ajustada victoria 2-1 como visitante ante Columbus Crew por la temporada regular de la Conferencia Este.

Eso sí, el triunfo del conjunto canadiense no estuvo exento de sufrimiento: luego de la apertura de Prince Osei Owusu a los 5′, el elenco del estado de Ohio llegó a la igualdad tras un grosero error del portero chileno Thomas Gillier.

A los 20′, el arquero formado en Universidad Católica recibió un pase hacia atrás de un defensor, sin embargo en su intento por controlar el balón, este terminó ingresando en la portería, desatando el festejo de Columbus y el 1-1 parcial.

Finalmente, todo se desequilibró a los 77′ tras un tremendo cañoñazo de Noah Streit desde fuera del área. Tras el gol del 2-1 el técnico decidió mandar a la cancha a Alexis Sánchez, quien jugó más de 15 minutos en su estreno en la MLS.

It all counts the same 🤷 pic.twitter.com/tarQvD7Vxo — The Crew (@ColumbusCrew) August 20, 2026

Tabla y próximo partido del CF Montréal de Alexis Sánchez

Con este resultado, el CF Montréal llegó a 20 puntos e igualó la línea del propio Columbus Crew y Philadelphia Union, aunque se mantuvo en el penúltimo lugar, sólo por delante de Atlanta United, con 16 unidades.

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El próximo encuentro del conjunto canadiense será como local ni más ni menos que ante Los Ángeles Galaxy donde militan figuras como Marco Reus, Hirving Lozano y Riqui Puig. El choque se disputará el próximo sábado 22 de agosto a las 19:30 horas de Chile.