Alineaciones de Athletic Bilbao y Real Sociedad por la LaLiga: formaciones probables

Athletic Bilbao recibe a Real Sociedad este domingo 1 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el San Mames Stadium. Athletic Bilbao viene de ganarle 4-0 a Getafe y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Real Sociedad viene de ganarle 2-1 a Levante y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Athletic Bilbao y Real Sociedad
Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón, Hugo Rincón, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Mikel Jauregizar, Maroan Sannadi, Beñat Gerenabarrena, Álex Berenguer, Iñaki Williams, Nico Williams. DT: Edin Terzić.
Real Sociedad (4-2-3-1): Álex Remiro, Jon Aramburu, Mamadou Sarr, Jon Martín, Sergio Gómez, Beñat Turrientes, Carlos Soler, Jon Gorrotxategi, Luka Sučić, Mikel Oyarzabal, Gonçalo Guedes. DT: Pellegrino Matarazzo.
Bajas y ausentes de Athletic Bilbao y Real Sociedad
Athletic Bilbao:
- Peio Canales (lesión muscular)
- Iñigo Ruiz de Galarreta (lesión isquiotibial)
- Unai Egiluz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
- Gorka Guruzeta (rotura de ligamentos cruzados)
Real Sociedad:
- Luken Beitia (esguince de tobillo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Álvaro Odriozola (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
La previa de Athletic Bilbao y Real Sociedad: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 1 de noviembre
- Hora: 17:00 (hora de Chile)
- Estadio: San Mames Stadium
- Historial: 65 cruces — Athletic Bilbao ganó 20, Real Sociedad ganó 23 y empataron 22
- Último antecedente: 04/03/2026: Real Sociedad 1-0 Athletic Bilbao
- Próximo partido de Athletic Bilbao: vs. Osasuna, sábado 7 de noviembre
- Próximo partido de Real Sociedad: vs. Rayo Vallecano, domingo 8 de noviembre