Athletic Bilbao vs. Real Sociedad en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 11 de la LaLiga

Athletic Bilbao recibe a Real Sociedad este domingo 1 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el San Mames Stadium. El derbi vasco llega con la Real Sociedad una línea por encima en la tabla, aunque el local acaba de dar un golpe de autoridad en el marcador que obliga a tomarlo en serio.
Es la clásica medición de orgullo regional, pero esta vez con los dos equipos peleando por meterse en la pelea de arriba de LaLiga.
La actualidad de ambos equipos
El Athletic Bilbao llega golpeando: goleó 4-0 al Getafe en su último partido y dejó atrás la derrota ante Levante y el empate sin goles frente a Valencia. Es séptimo con 12 puntos en nueve fechas, una ubicación que no refleja del todo el nivel que mostró en su presentación más reciente.
La Real Sociedad, por su parte, viene de ganarle a Levante y suma tres triunfos seguidos, incluido un contundente 5-2 sobre Málaga. Con 19 puntos y el quinto puesto, el equipo donostiarra llega como el conjunto más sólido de los dos y con la confianza de quien no pierde hace rato.
El historial entre Athletic Bilbao y Real Sociedad
El historial está parejo pero con ligera ventaja donostiarra: de 65 enfrentamientos, la Real Sociedad ganó 23, el Athletic 20 y hubo 22 empates. En goles también manda la Real, con 81 contra 75 del Athletic.
Los últimos cruces vienen marcando una leve tendencia a favor de la Real Sociedad, que se impuso en el duelo más reciente de marzo y también ganó el de noviembre pasado. Hubo de todo en el medio, incluido un empate sin goles y otro con las redes agitadas por ambos lados.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|04/03/2026
|Real Sociedad vs. Athletic Bilbao
|1-0
|Copa del Rey
|11/02/2026
|Athletic Bilbao vs. Real Sociedad
|0-1
|Copa del Rey
|01/02/2026
|Athletic Bilbao vs. Real Sociedad
|1-1
|Primera División
|01/11/2025
|Real Sociedad vs. Athletic Bilbao
|3-2
|Primera División
|04/05/2025
|Real Sociedad vs. Athletic Bilbao
|0-0
|Primera División
|24/11/2024
|Athletic Bilbao vs. Real Sociedad
|1-0
|Primera División
|13/01/2024
|Athletic Bilbao vs. Real Sociedad
|2-1
|Primera División
|30/09/2023
|Real Sociedad vs. Athletic Bilbao
|3-0
|Primera División
|15/04/2023
|Athletic Bilbao vs. Real Sociedad
|2-0
|Primera División
|14/01/2023
|Real Sociedad vs. Athletic Bilbao
|3-1
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 10:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 12:15 hs
- Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs
- Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Athletic Bilbao y Real Sociedad se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Athletic Bilbao suma 12 puntos en el torneo.
- Real Sociedad suma 19 puntos tras vencer a Levante, Málaga y Deportivo La Coruña.