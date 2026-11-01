Athletic Bilbao vs. Real Sociedad en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 11 de la LaLiga

Athletic Bilbao y Real Sociedad se enfrentan este domingo 1 de noviembre, en el San Mames Stadium, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Athletic Bilbao recibe a Real Sociedad este domingo 1 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el San Mames Stadium. El derbi vasco llega con la Real Sociedad una línea por encima en la tabla, aunque el local acaba de dar un golpe de autoridad en el marcador que obliga a tomarlo en serio.

Es la clásica medición de orgullo regional, pero esta vez con los dos equipos peleando por meterse en la pelea de arriba de LaLiga.

La actualidad de ambos equipos

El Athletic Bilbao llega golpeando: goleó 4-0 al Getafe en su último partido y dejó atrás la derrota ante Levante y el empate sin goles frente a Valencia. Es séptimo con 12 puntos en nueve fechas, una ubicación que no refleja del todo el nivel que mostró en su presentación más reciente.

La Real Sociedad, por su parte, viene de ganarle a Levante y suma tres triunfos seguidos, incluido un contundente 5-2 sobre Málaga. Con 19 puntos y el quinto puesto, el equipo donostiarra llega como el conjunto más sólido de los dos y con la confianza de quien no pierde hace rato.

El historial entre Athletic Bilbao y Real Sociedad

El historial está parejo pero con ligera ventaja donostiarra: de 65 enfrentamientos, la Real Sociedad ganó 23, el Athletic 20 y hubo 22 empates. En goles también manda la Real, con 81 contra 75 del Athletic.

Los últimos cruces vienen marcando una leve tendencia a favor de la Real Sociedad, que se impuso en el duelo más reciente de marzo y también ganó el de noviembre pasado. Hubo de todo en el medio, incluido un empate sin goles y otro con las redes agitadas por ambos lados.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 04/03/2026 Real Sociedad vs. Athletic Bilbao 1-0 Copa del Rey 11/02/2026 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad 0-1 Copa del Rey 01/02/2026 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad 1-1 Primera División 01/11/2025 Real Sociedad vs. Athletic Bilbao 3-2 Primera División 04/05/2025 Real Sociedad vs. Athletic Bilbao 0-0 Primera División 24/11/2024 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad 1-0 Primera División 13/01/2024 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad 2-1 Primera División 30/09/2023 Real Sociedad vs. Athletic Bilbao 3-0 Primera División 15/04/2023 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad 2-0 Primera División 14/01/2023 Real Sociedad vs. Athletic Bilbao 3-1 Primera División

Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Argentina: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Perú: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Colombia: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter

DIRECTV Sports, DGO, inter México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 10:00 hs

Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 12:15 hs

Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs

Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Athletic Bilbao y Real Sociedad se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga. El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO .

y . Athletic Bilbao suma 12 puntos en el torneo.

suma 12 puntos en el torneo. Real Sociedad suma 19 puntos tras vencer a Levante, Málaga y Deportivo La Coruña.