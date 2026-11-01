Jorge Coke Contreras elige a la gran figura de la U. Católica en el clásico: “Fue espectacular”

El histórico de la Universidad Católica, Jorge 'Coke' Contreras eligió a la gran figura del triunfo ante la U.

Universidad Católica logró sacudirse de sus malos resultados en el torneo y consiguió en esta jornada un triunfo clave para seguir firme en la lucha por el Chile 2 tras vencer por 1-0 a la Universidad de Chile en el Clásico Universitario, gracias al solitario tanto de Clemente Montes.

Tras el partido, un ídolo del club como lo es Jorge Contreras conversó en exclusiva con Bolavip Chile y desmenuzó lo que fue esta victoria del elenco de la precordillera, en la que destacó de gran forma el trabajo del equipo ante un complejo rival como la U.

“Como clásico, la Católica hizo un partido inteligente, con un equipo que venía jugando mejor, todos lo sabíamos. Fue sólido defensivamente y metió el gol cuando tuvo la posibilidad, así ganó el partido, un partido bien trabajado por parte de la UC”, parte señalando Contreras.

En un caso puntual, el ‘Coke’ escogió a la gran figura de la Universidad Católica en el triunfo ante su clásico rival, en la que no tuvo dudas para elegir a Agustín Farías como el hombre clave en esta victoria dela ‘Franja’.

Farías fue la gran figura para Contreras | Foto: Photosport

“Para mí la figura fue Farías, fue espectacular, para mí fue el mejor”, declaró a nuestro medio.

Concluyendo, Contreras dejó muy en claro que este duelo sin duda que lo ganó Daniel Garnero desde la banca, en la que tomó mejores decisiones y leyó de mejor forma el partido que Fernando Gago, algo que terminó inclinando la balanza para que la UC se quede con el clásico.

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“Le agarró la mano, estábamos claros que la U venía mejor futbolísticamente, pero en el partido Católica no le permitió a la U realizar el juego que venía haciendo, estuvo muy bien atento y particularmente defensivamente, en donde se aguantó la diferencia, Garnero fue más inteligente que Gago para resolver el partido”, finalizó.