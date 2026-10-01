Alineaciones de Chipre y Armenia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Chipre y Armenia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Chipre vs. Armenia este viernes 2 de octubre desde las 15:45 hora de Chile por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Chipre y Armenia

Chipre viene de empatar 0-0 con Letonia y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Armenia viene de caer 2-3 ante Montenegro y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Chipre y Armenia

Chipre (4-2-3-1): Fabiano, Giorgios Malekkides, Nikolas Panagiotou, Kostas Pileas, Leonidas Konomis, Grigoris Kastanos, Ioannis Kosti, Kostakis Artymatas, Ioannis Pittas, Marcus Edwards, Loizos Loizou. DT: Apostolos Mantzios.

Armenia (5-4-1): Ognjen Čančarević, Artem Bandikyan, Nair Tiknizyan, Georgiy Arutiunian, Erik Piloyan, Argishti Petrosyan, Ugochukwu Iwu, Eduard Spertsyan, Edgar Sevikyan, Zhirayr Shaghoyan, Artur Serobyan, Artur Miranyan. DT: Eghishe Melikyan.

Suplentes de Chipre: Marinos Tzionis, Panagiotis Andreou, Hector Matthew Kyprianou, Constantinos Sotiriou, Andreas Siikis, Angelos Neofytou, Charalampos Kyriakou, Andronikos Kakoullis, Joel Mall, Nicholas Tsaroulla, Stavros Georgiou, Andreas Paraskevas, Andreas Christou, Neophytos Michael.

Suplentes de Armenia: Narek Hovhannisyan, Junior Bueno, Karen Hovhannisyan, Arsen Beglaryan, Khariton Ayvazyan, Gor Manvelyan, Erik Simonyan, Gor Matinyan, Artur Gharibyan, Karen Rafik Muradyan, Narek Grigoryan, Karen Nalbandyan, David Terteryan.

La previa de Chipre y Armenia: todo lo que hay que saber

Día: viernes 2 de octubre

viernes 2 de octubre Hora: 15:45 (hora de Chile)

15:45 (hora de Chile) Próximo partido de Chipre: vs. Letonia, lunes 5 de octubre

vs. Letonia, lunes 5 de octubre Próximo partido de Armenia: vs. Montenegro, lunes 5 de octubre