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Liga de Naciones

Alineaciones de Francia e Italia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Francia e Italia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

France vs. Italy, Liga de Naciones
France vs. Italy, Liga de Naciones

Se viene Francia vs. Italia este viernes 2 de octubre desde las 15:45 hora de Chile por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Francia e Italia

Francia viene de ganarle 1-0 a Bélgica y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Italia viene de ganarle 4-1 a Turquía y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Francia e Italia

Francia (4-3-3): Mike Maignan, Andy Diouf, Maxence Lacroix, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Lucas Da Cunha, Eduardo Camavinga, Maghnes Akliouche, Desire Doue, Estéban Lepaul, Michael Olise.

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Italia (4-3-3): Gianluigi Donnarumma, Matteo Ruggeri, Alessandro Bastoni, Giorgio Scalvini, Michael Kayode, Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Davide Frattesi, Sebastiano Esposito, Francesco Pio Esposito, Nicolò Cambiaghi.

Suplentes de Francia: Guillaume Restes, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Jules Kounde, Ousmane Dembele, Manu Kone, Rayan Cherki, Bradley Barcola, Adrien Rabiot, Leny Yoro, Jean Butez.

Suplentes de Italia: Giacomo Raspadori, Alessandro Gianni Romano, Riccardo Calafiori, Moise Kean, Gianluca Scamacca, Marco Carnesecchi, Rolando Mandragora, Guglielmo Vicario, Issa Doumbia, Antonio Vergara, Daniele Ghilardi, Giovanni Di Lorenzo.

La previa de Francia e Italia: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 2 de octubre
  • Hora: 15:45 (hora de Chile)
  • Historial: 41 cruces — Francia ganó 13, Italia ganó 20 y empataron 10
  • Último antecedente: 17/11/2024: Italia 1-3 Francia
  • Próximo partido de Francia: vs. Bélgica, lunes 5 de octubre
  • Próximo partido de Italia: vs. Turquía, lunes 5 de octubre
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