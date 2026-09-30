Claudio Bravo blinda a este jugador de La Roja y sorprende con su análisis: “Es muy peligroso”

El histórico de la Selección Chilena, Claudio Bravo sale a blindar a este jugador en 'La Roja'.

La Selección Chilena sumó una nueva derrota dentro de esta Fecha FIFA, en donde el equipo de todos mostró una mejor versión futbolística, pero no pudo ante Estados Unidos, en la que cayó por 4-2 en el Energizer Park.

Sobre esto, un histórico de nuestro fútbol como lo es Claudio Bravo tomó la palabra en el programa ‘Equipo F’ en ESPN y salió a destacar lo que fue el rendimiento de Darío Osorio, a quien lo vio de muy buena forma ante los estadounidenses.

“En las pelotas detenidas estuvimos bajo a nivel defensivo, pero ofensivamente con un Osorio es muy peligroso, complicó mucho a los dos arqueros de Estados Unidos”, parte indicando Bravo.

En esa misma línea, el histórico ex portero nacional valoró que el jugador del Crystal Palace haya declarado después de esta nueva derrota de la selección, en la que le gusta que se vaya liberando y muestre un liderazgo en esta nueva camada.

Bravo rescata a Osorio en La Roja | Foto: Photosport

“Hoy vimos a Darío (Osorio) en cuanto al liderazgo futbolístico que adquiere en labores ofensivas y es bueno verlo en esta faceta, declarar después de una derrota, verlo tranquilo y tener una autocrítica de los vivido en estos dos partidos, es positivo, esas cosas también te hacen madurar y crecer”, declara.

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Concluyendo, Bravo espera que Darío Osorio salga del cascarón y con el correr de los partidos en la Selección Chilena, pueda ser un estandarte dentro de esta nueva generación en ‘La Roja’, en la que tiene todo para liderar el equipo dentro y fuera de la cancha.

“Fortalece los grupos, luego esa timidez va quedando atrás y saca el habla en un vestuario que no es fácil, a la edad de muchos de ellos. Poder verlos más seguido en este ámbito de liderar es positivo”, concluyó.