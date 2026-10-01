Dónde ver EN VIVO Chipre vs. Armenia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Chipre y Armenia se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Chipre y Armenia se miden el viernes 2 de octubre con necesidades distintas pero urgencias parecidas en la tercera fecha de la Liga de Naciones.

Ninguno de los dos llega con margen de error en el grupo: Armenia quiere afirmarse en la mitad de la tabla y Chipre necesita un resultado que lo saque del fondo.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Chipre todavía no encuentra el rumbo en esta Liga de Naciones. Viene de empatar 0-0 como visitante ante Letonia y antes había caído 1-2 también lejos de casa frente a Montenegro. Con apenas un punto en dos partidos, el equipo marcha en el puesto 36 y necesita sumar de manera urgente para no quedar relegado en el grupo.

Armenia llega con una mezcla de buenas sensaciones y un golpe reciente. Cayó 2-3 como local ante Montenegro en la última fecha, pero antes había goleado 2-0 también de local a Letonia. Esa combinación le alcanzó para llegar a 3 puntos y ubicarse en la posición 22, por lo que una victoria en Chipre lo dejaría muy bien posicionado en la tabla.

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El historial entre Chipre y Armenia

El historial entre ambos es mínimo: solo se enfrentaron una vez, en marzo de 2023, cuando empataron 2-2 con Armenia como local. No hay paridad para analizar más allá de ese único antecedente, así que lo que pase el viernes será prácticamente territorio inexplorado para las dos selecciones.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 28/03/2023 Armenia vs. Chipre 2-2 2023

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

En síntesis