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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Turquía por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bélgica y Turquía se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Belgium vs. Turkey, Liga de Naciones
Belgium vs. Turkey, Liga de Naciones

Bélgica necesita reencontrarse el viernes 2 de octubre, después de caer ante Francia, y Turquía llega golpeada tras un doble traspié en esta Liga de Naciones.

Los belgas buscan sumar sus primeros puntos de local en la fecha 3 para no quedar relegados en la tabla, mientras que Turquía todavía no suma y necesita reaccionar antes de que la diferencia de gol se le complique.

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Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bélgica llega con sensaciones encontradas: venía de un triunfo sólido como visitante ante Italia, pero el local no pudo sostener ese nivel y cayó 0-1 frente a Francia. Con 3 puntos en dos presentaciones, el equipo belga necesita un triunfo que lo acerque a la parte alta de una tabla donde hoy aparece en el puesto 24.

Turquía atraviesa un presente complicado. Perdió sus dos compromisos, incluyendo una goleada por 4-1 ante Italia que dejó varias dudas, y todavía no pudo sumar en esta Liga de Naciones. Sin unidades en el casillero y en el puesto 51, el equipo turco llega con la obligación de mostrar una reacción inmediata.

El historial entre Bélgica y Turquía

El historial entre ambas selecciones está muy parejo: de nueve enfrentamientos, Bélgica ganó tres, Turquía otros tres y hubo tres empates. La diferencia de gol también es mínima, 16 contra 15 a favor de los belgas, lo que confirma una rivalidad sin un dominador claro a lo largo de los años.

Últimos 9 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/06/2011Bélgica vs. Turquía1-1UEFA European Championship Qualifiers
07/09/2010Turquía vs. Bélgica3-2UEFA European Championship Qualifiers
10/10/2009Bélgica vs. Turquía2-0UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2008Turquía vs. Bélgica1-1UEFA World Cup Qualifiers
24/05/2006Bélgica vs. Turquía3-3Friendlies
28/04/2004Bélgica vs. Turquía2-3Friendlies
19/06/2000Turquía vs. Bélgica2-0UEFA European Championship
30/04/1997Turquía vs. Bélgica1-3UEFA World Cup Qualifiers
31/08/1996Bélgica vs. Turquía2-1UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Bélgica y Turquía se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Bélgica suma 3 puntos en el torneo.
  • Turquía suma 0 puntos en el torneo.
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