Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Turquía por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bélgica necesita reencontrarse el viernes 2 de octubre, después de caer ante Francia, y Turquía llega golpeada tras un doble traspié en esta Liga de Naciones.
Los belgas buscan sumar sus primeros puntos de local en la fecha 3 para no quedar relegados en la tabla, mientras que Turquía todavía no suma y necesita reaccionar antes de que la diferencia de gol se le complique.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Bélgica llega con sensaciones encontradas: venía de un triunfo sólido como visitante ante Italia, pero el local no pudo sostener ese nivel y cayó 0-1 frente a Francia. Con 3 puntos en dos presentaciones, el equipo belga necesita un triunfo que lo acerque a la parte alta de una tabla donde hoy aparece en el puesto 24.
Turquía atraviesa un presente complicado. Perdió sus dos compromisos, incluyendo una goleada por 4-1 ante Italia que dejó varias dudas, y todavía no pudo sumar en esta Liga de Naciones. Sin unidades en el casillero y en el puesto 51, el equipo turco llega con la obligación de mostrar una reacción inmediata.
El historial entre Bélgica y Turquía
El historial entre ambas selecciones está muy parejo: de nueve enfrentamientos, Bélgica ganó tres, Turquía otros tres y hubo tres empates. La diferencia de gol también es mínima, 16 contra 15 a favor de los belgas, lo que confirma una rivalidad sin un dominador claro a lo largo de los años.
Últimos 9 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/06/2011
|Bélgica vs. Turquía
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2010
|Turquía vs. Bélgica
|3-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/2009
|Bélgica vs. Turquía
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2008
|Turquía vs. Bélgica
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|24/05/2006
|Bélgica vs. Turquía
|3-3
|Friendlies
|28/04/2004
|Bélgica vs. Turquía
|2-3
|Friendlies
|19/06/2000
|Turquía vs. Bélgica
|2-0
|UEFA European Championship
|30/04/1997
|Turquía vs. Bélgica
|1-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|31/08/1996
|Bélgica vs. Turquía
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Bélgica y Turquía se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Bélgica suma 3 puntos en el torneo.
- Turquía suma 0 puntos en el torneo.