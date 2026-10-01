Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Turquía por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bélgica y Turquía se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bélgica necesita reencontrarse el viernes 2 de octubre, después de caer ante Francia, y Turquía llega golpeada tras un doble traspié en esta Liga de Naciones.

Los belgas buscan sumar sus primeros puntos de local en la fecha 3 para no quedar relegados en la tabla, mientras que Turquía todavía no suma y necesita reaccionar antes de que la diferencia de gol se le complique.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bélgica llega con sensaciones encontradas: venía de un triunfo sólido como visitante ante Italia, pero el local no pudo sostener ese nivel y cayó 0-1 frente a Francia. Con 3 puntos en dos presentaciones, el equipo belga necesita un triunfo que lo acerque a la parte alta de una tabla donde hoy aparece en el puesto 24.

Turquía atraviesa un presente complicado. Perdió sus dos compromisos, incluyendo una goleada por 4-1 ante Italia que dejó varias dudas, y todavía no pudo sumar en esta Liga de Naciones. Sin unidades en el casillero y en el puesto 51, el equipo turco llega con la obligación de mostrar una reacción inmediata.

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El historial entre Bélgica y Turquía

El historial entre ambas selecciones está muy parejo: de nueve enfrentamientos, Bélgica ganó tres, Turquía otros tres y hubo tres empates. La diferencia de gol también es mínima, 16 contra 15 a favor de los belgas, lo que confirma una rivalidad sin un dominador claro a lo largo de los años.

Últimos 9 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/06/2011 Bélgica vs. Turquía 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2010 Turquía vs. Bélgica 3-2 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/2009 Bélgica vs. Turquía 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 10/09/2008 Turquía vs. Bélgica 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 24/05/2006 Bélgica vs. Turquía 3-3 Friendlies 28/04/2004 Bélgica vs. Turquía 2-3 Friendlies 19/06/2000 Turquía vs. Bélgica 2-0 UEFA European Championship 30/04/1997 Turquía vs. Bélgica 1-3 UEFA World Cup Qualifiers 31/08/1996 Bélgica vs. Turquía 2-1 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

En síntesis