Alineaciones de Villarreal y Elche por la LaLiga: formaciones probables

Villarreal y Elche se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Estadio de la Ceramica por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Villarreal recibe a Elche este sábado 17 de octubre desde las 11:15 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. Villarreal viene de caer 0-1 ante Real Madrid y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Elche viene de empatar 0-0 con Celta y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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