Barcelona vs. Real Madrid: cómo y dónde ver el Clásico Español en Chile

La LaLiga de España en esta jornada vivirá lo que será su duelo más importante, en donde el Barcelona y Real Madrid se verán las caras en una nueva edición de ‘El Clásico’, uno de los partidos más atractivos en el mundo del fútbol.

Ambos equipos protagonizarán un duelo de alto impacto en lo que es su lucha por el título, en donde el conjunto ‘Culé’ hoy en día es el líder por amplia diferencia dentro del fútbol español.

Para este duelo, el equipo de Hansi Flick llega de una apretada y dolorosa derrota dentro de la UEFA Champions League, en la que cayó por 4-2 ante el PSG, en lo que fue un verdadero partidazo disputado en Francia.

Por otra parte, el Real Madrid llega con el ánimo arriba tras lo que fue la goleada por 4-1 ante el Leipzig de Alemania, resultado que lo llena de confianza para llegar al 100% en este nuevo clásico, en el que necesita sumar un triunfo.

En lo que es la tabla de posiciones, el Barcelona tiene un rendimiento perfecto en este inicio de temporada, en la que en estas primeras 9 fechas, ha sumado 27 puntos, estando en la cima del torneo, mientras que el Real Madrid se posiciona en el tercer lugar con 21 unidades.

Mbappé quiere estirar su racha goleadora | Foto: Getty Images

Publicidad

¿Cuándo juegan Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga?

El encuentro entre Barcelona y Real Madrid se disputará este domingo 25 de octubre de 2026, a partir de las 17:00 horas de Chile, en el Spotify Camp Nou.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid en Chile?

El Clásico Español entre Barcelona y Real Madrid se podrá ver en Chile a través de DSports. Además, el encuentro estará disponible vía streaming en DGO.