¿Por qué no juega Vinícius Júnior en el partido entre Barcelona y Real Madrid por LaLiga?

La razón por la que el astro brasileño no podrá decir presente en el duelo entre Real Madrid y Barcelona.

El Real Madrid tiene hoy un importante desafío dentro de la LaLiga, donde el conjunto dirigido por José Mourinho se enfrenta ante el Barcelona, en lo que será una nueva edición de ‘El Clásico’ en el fútbol español.

Para este encuentro, el entrenador portugués tendrá una importante baja dentro lo que será su formación estelar en los ‘Merengues’, en donde una de sus figuras no dirá presente.

Se trata del atacante brasileño, Vinícius Júnior, quien no podrá decir presente en esta nueva edición del Clásico Español, siendo una importante baja para el equipo de Mou.

¿La razón de su ausencia? Vinícius deberá cumplir una sanción de cuatro partidos en LaLiga, tras lo que fue su expulsión en el duelo ante el Villarreal, donde el brasileño fue castigado tras su ‘conducta violenta’ y ‘actitud agresiva’, según informó el árbitro del partido.

Vinícius Júnior no jugará el clásico español | Foto: Getty Images

El astro brasileño cumplió un partido en el pasado encuentro ante el Sevilla y le restan tres fechas para poder quedar absuelto de su castigo: Barcelona, Racing Club de Santander y Valencia.

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De esta forma, José Mourinho no podrá contar con un importante jugador como lo es Vinícius Júnior y todo daría indicar de que su puesto dentro del campo de juego será ocupado por el marfileño, Yan Diomandé.