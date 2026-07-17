El seleccionado chileno es el mayor anhelo del Trabzonspor de Turquía. Sin embargo, el cuadro danés lo descartó.

El futuro de Darío Osorio genera incertidumbre. Si bien es un hecho que el jugador de 22 años emigrará del FC Midtjylland en este período de transferencias, la duda es: ¿cuál será su próximo club?

Al menos, el elenco danés ya descartó -por el momento- un posible destino para el seleccionado chileno. Según informó el medio Campo DK, ese es el caso del Trabzonspor de Turquía.

Pese a que no hubo propuesta formal, el conjunto de Trebisonda intentó negociar, pero recibió un portazo del equipo dueño del pase. Por el instante, el oriundo de Hijuelas no se mueve.

“Los turcos están dispuestos a igualar los 15 millones de euros (aproximadamente 112 millones de coronas) pagados por Aral Simsir“, comenzó señalando la publicación.

Sobre la misma línea, agregó: “Darío Osorio es dos años menor que Aral Simsir, y según fuentes de Campo, el FC Midtjylland rechazó temporalmente la solicitud del Trabzonspor“.

Darío Osorio aún no define su futuro. (Foto: FC Midtjylland)

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FC Midtjylland le pone precio a Darío Osorio

Finalmente, el sitio advirtió que el formado en Universidad de Chile (institución que aún posee el 10% de su ficha) está tasado en un millonario monto. Será una transacción histórica a nivel financiero.

“Sin duda queda mucho camino por recorrer antes de que alguien iguale el precio que pide el FCM, 20 millones de euros, si es que alguien iguala ese precio en este mercado de fichajes”, cerró.