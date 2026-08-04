El director deportivo de la institución danesa, Kristian Kjaer, no pierde la paciencia por el siguiente paso del seleccionado chileno.

El futuro de Darío Osorio sigue en incertidumbre. Si bien todo indica que buscará un nuevo rumbo en este mercado de fichajes, el oriundo de Hijuelas aún no define su destino.

Sin embargo, desde el FC Midtjylland advierten: está en carpeta de importantes equipos de Europa. Al menos, así lo manifestó el director deportivo de tal institución, Kristian Kjaer.

En conversación con el periodista Gianluca Di Marzio, el dirigente del elenco danés entregó pistas sobre el siguiente paso del zurdo de 22 años y analizó su caso junto al de Franculino Djú.

“Son dos jugadores muy importantes para nosotros (…) Tanto él como Dario (Osorio) están siendo observados por los mejores clubes de Italia y de otros países“, comenzó indicando.

Luego, sobre el chileno agregó: “Cuando lo fichamos, la competencia de los clubes italianos era muy fuerte. Pero entendió que, en lugar de arriesgarse a tener pocos minutos en la Serie A, aquí tendría la certeza de jugar”.

Darío Osorio interesa en Italia. (Foto: FC Midtjylland)

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Darío Osorio en la mira de la Serie A

Finalmente, Kristian Kjaer expresó su tranquilidad frente al posible adiós del canterano de Universidad de Chile. Sabe que ese es el rol del FC Midtjylland: formar valores para que logren dar el salto.

“Nuestra fortaleza al hablar con un jugador reside en la oferta concreta que le presentamos (…) Representa el trampolín ideal: una organización que te desarrolla y te proyecta con éxito a las cuatro mejores ligas de Europa”, cerró.