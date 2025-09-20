Este sábado el Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se impuso por 2-1 al Deportivo Alavés por la quinta fecha de La Liga de España, donde la gran figura fue el Niño Maravilla.

El tocopillano convirtió su primer gol por la camiseta del cuadro andaluz a los 67 minutos, luego de haber ingresado desde el banco de suplentes en los 14′ por el lesionado Alfon González.

Este fue el segundo partido del delantero de 36 años por el conjunto nervionense, donde en el primero contra Elche ya había dado una asistencia.

Con este triunfo del Sevilla, los dirigidos por Matías Almeyda han comenzado a escalar en la tabla de posiciones de La Liga, donde ahora están en la octava posición con siete puntos.

Aunque por ahora están lejos del líder que es Real Madrid. Los merengues están en la cima con puntaje perfecto (15 pts.), luego de vencer esta jornada al Espanyol por 2-0 en el Santiago Bernabéu.

Cabe recordar que Sevilla aspira clasificar a un torneo internacional, donde desde el sexto lugar en adelante van a copas europeas. Los cuatro primeros a Champions League, el quinto a Europa League y el sexto a Conference League.

La tabla de posiciones de La Liga de España:

# Equipo PTS J Gol +/- G E P
1Real Madrid15510:28500
2Barcelona10413:310310
3Villarreal10510:46311
4Espanyol1058:71311
5Betis969:72231
6Getafe946:42301
7Athletic956:60302
8Sevilla759:81212
9Alavés755:50212
10Valencia756:8-2212
11Elche CF646:42130
12Osasuna654:40203
13Atlético545:41121
14Levante UD459:90113
15Rayo444:5-1112
16Celta454:6-2041
17Real Oviedo341:7-6103
18Real Sociedad255:9-4023
19Mallorca144:9-5013
20Girona152:15-13014