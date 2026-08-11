Tras el arribo del tocopillano al CF Montréal, ahora serán nueve los futbolistas chilenos que jugarán en la MLS.

Este martes se oficializó el fichaje de Alexis Sánchez en el CF Montréal de la Major League Soccer (MLS), la principal liga de fútbol de Norteamérica, donde el tocopillano llega como el jugador franquicia de este club canadiense.

El Niño Maravilla decidió dejar atrás sus 18 años en Europa para dar paso a otra etapa en su exitosa carrera deportiva, donde se reencontrará con varias figuras de talla mundial.

Pero también se reunirá con varios futbolistas chilenos que dicen presente en esta competición, que reúne a equipos de Estados Unidos y Canadá. Con Alexis, serán nueve los representantes nacionales.

En el mismo CF Montréal, el atacante de 37 años tendrá de compañero al arquero Thomas Gillier, formado en Universidad Católica y seleccionado nacional.

Lo cierto es que todos los jugadores chilenos que están en la MLS han pasado alguna vez por La Roja, al menos por las selecciones menores, como el caso de Zidane Yáñez que milita en el Nasville SC y Antonio Riquelme del Real Salt Lake, aunque ambos son nacidos en Estados Unidos.

También se suma a este grupo el volante argentino nacionalizado chileno Pablo Ruiz, que es de los más consolidados en esta liga, siendo titular indiscutido del Real Salt Lake.

Publicidad

Pero Sánchez no es el único chileno que arriba en este mercado de fichajes a la MLS, pues el defensa Paulo Díaz pasó de River Plate al Atlanta United y el delantero Gonzalo Tapia fue cedido por Sao Paulo al Columbus Crew.

En otro de los equipos canadienses está el defensa Benjamín Kuscevic, que se desempeña en el Toronto FC.

Los chilenos que militan en la MLS:

Alexis Sánchez (CF Montréal)

(CF Montréal) Thomas Gillier (CF Montréal)

(CF Montréal) Paulo Díaz (Atlanta United)

(Atlanta United) Gonzalo Tapia (Columbus Crew)

(Columbus Crew) Alexander Aravena (Portland Timbers)

(Portland Timbers) Benjamín Kuscevic (Toronto FC)

(Toronto FC) Zidane Yáñez (Nashville SC)

(Nashville SC) Pablo Ruiz (Real Salt Lake)

(Real Salt Lake) Antonio Riquelme (Real Salt Lake)

Publicidad

Paulo Díaz también llegó a la MLS en este mercado. (Foto: @atlutd)

En síntesis