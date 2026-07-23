VIDEO | La versión de Lionel Messi que pocos vieron en la final del Mundial 2026: “Te pasas llorando…”

El video que pocos vieron de Lionel Messi en la final del Mundial 2026 y que da que hablar.

El delantero argentino, Lionel Messi ha dado mucho que hablar posterior a lo que fue una nueva final que perdió en un Mundial, en donde junto a su Argentina no pudo ante España y cayó por 1-0 en Estados Unidos.

Dentro del encuentro, se vió a la figura argentina con una actitud bastante diferente a la habitual, en la que sin duda el 10 ‘Albiceleste’ mostró su peor versión en un campo de juego, aparte de la futbolística, de la que también dejó mucho que desear.

La jugada en la que el jugador de Argentina pidió la tarjeta roja para Marc Cucurella tras ‘taparse la boca’ al árbitro, sin duda que generó la reprobación total de los hinchas del fútbol.

Pero no solo fue eso, ya que en las últimas horas también se dio a conocer un nuevo material audiovisual, en la que se vio al 10 de Argentina bastante prepotente, lo que sin duda demostró durante todo el duelo ante España.

Dentro de este video, aparece a Lionel Messi increpando a Marc Cucurella, en la que le señala ‘Decí la verdad, decí la verdad, sos contestón. Cucu, te pasas llorando todos los partidos”, es algo de lo que dijo el 10 argentino.

VIDEO: LA CARA QUE POCOS VIERON DE MESSI

La verdadera cara de Messi dentro del campo y fuera… pic.twitter.com/7D7xQUMl2o — Arielipillo (@arielipillo) July 23, 2026