La FIFA revela el once ideal del Mundial 2026 y desata un intenso debate entre los hinchas

Hace unos instantes desde la FIFA se dio a conocer al once ideal de lo que fue el Mundial 2026.

El Mundial 2026 ya llegó a su fin, en donde la Selección Española se coronó como campeón de esta Copa del Mundo tras vencer por 1-0 ante Argentina y consiguió su segundo título en mundiales.

Tras concluir esta competencia, desde la FIFA en esta jornada dieron a conocer una importante noticia para todos los fanáticos, en donde compartió el once ideal del torneo.

Hace unos instantes desde sus diversas redes informaron de los once jugadores que dijeron presente en este onceno ideal, el que sin duda generará mucho debate y dará que hablar.

Dentro de estos once elegidos aparecen las figuras de Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi, Jude Bellingham y Rodri, como los grandes nombres que dicen presente.

Mbappé encabeza esta formación ideal | Foto: Getty Images

Sin duda que la gran sorpresa dentro de esta formación es la del portero que causó sensación en esta Copa del Mundo, Vozinha, quien se alzó como la gan figura en el arco de Cabo Verde, quien dijo presente en la fase final de este torneo.

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Este es el once ideal del Mundial 2026 según la FIFA