Crystal Palace vs. Fulham: cuándo y dónde ver a Darío Osorio por la Carabao Cup en Chile

El seleccionado chileno intentará sumar minutos en los octavos de final del certamen local. ¿Será titular?

Crystal Palace tiene un complejo desafío y Darío Osorio espera su oportunidad. El atacante de 22 años quiere dejar atrás sus constantes suplencias y ser desde el arranque en el conjunto inglés.

¿Contra quién? Este miércoles 28 de octubre, el cuadro del seleccionado chileno se medirá contra Fulham por los octavos de final de la Carabao Cup. Un duelo clave en el estadio Craven Cottage.

En el caso de Crystal Palace, cayó en su último partido. Con el oriundo de Hijuelas desde el minuto 63, el elenco dirigido por Pierre Sage fue derrotado 2-0 por Newcastle en la Premier League.

Por contraparte, el Fulham de Álvaro Arbeloa quiere seguir en buena racha tras su reciente victoria por la octava fecha de categoría de honor del fútbol inglés: superó 1-0 a Coventry City.

Cabe consignar que el equipo que obtenga el triunfo en el cruce, tendrá que aguardar por el sorteo respectivo para conocer a su rival en los cuartos de final.

Darío Osorio se alista para el encuentro/ entre Crystal Palace y Fulham. (Foto: Getty Images)

Publicidad

¿Cuándo juega Crystal Palace vs. Fulham?

El compromiso por la cuarta ronda de la Carabao Cup se disputará este miércoles 28 de octubre. Su comienzo está programado para las 16:45 horas de Chile en el estadio Craven Cottage.

¿Dónde ver a Darío Osorio en Chile?

El enfrentamiento no contará con transmisión por TV para territorio chileno. Sin embargo, podrá ser sintonizado en la plataforma de streaming Disney+ para sus clientes Premium.