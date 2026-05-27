Esta tarde se define al nuevo campeón de la UEFA Conference League donde el Crystal Palace y Rayo Vallecano van por su primer título internacional.

Llegó el gran día para Crystal Palace y Rayo Vallecano, pues este miércoles se disputa la final de la UEFA Conference League, el tercer torneo más importante del fútbol europeo.

Tanto el equipo inglés como el español buscan su primer título internacional esta tarde en el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania. Esta fue la sede escogida para la quinta final de esta torneo que nació en la temporada 2021-2022.

Cabe recordar que el último campeón fue el Chelsea (Inglaterra) y anteriormente lo habían sido Olympiakos (Grecia), West Ham United (Inglaterra) y la Roma (Italia). Por ende, el Crystal Palace quiere mantener la supremacía inglesa en esta competición.

Mientras que el Rayo Vallecano quiere darle la primera Conference League a España, siendo hasta ahora el primer club ibérico en llegar a la final.

Las Águilas de Londres vienen de eliminar en semifinales al Shakthar Donetsk de Ucrania, donde se centraron cien por ciento en seguir adelante en el plano internacional. Pues a nivel local, terminaron en la decimoquinta posición en la Premier League (45 puntos).

Por su parte, los Franjirrojos de Madrid dejaron en el camino a Racing de Estrasburgo de Francia y en La Liga acabaron mucho más arriba, en el octavo puesto (50 puntos).

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El Red Bull Arena de Leipzig alberga la final de la Conference League 2026.

¿A qué hora es la final de la Conference League?

La final de la UEFA Conference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano se disputa este miércoles 27 de mayo a las 15:00 horas en Leipzig, Alemania.

¿Quién transmite la final de la Conference League?

La final de la UEFA Conference League será transmitida en vivo por ESPN y en la plataforma de streaming Disney+ Premium.

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En síntesis