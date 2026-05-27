Eder Sarabia se despide del Elche y deja potente reflexión sobre Lucas Cepeda: “Tiene que…”

El entrenador español anunció su salida del Elche y dedicó especiales palabras al ex Colo Colo tras su primera temporada en Europa

Se acabó la temporada en la Liga de España y el Elche logró cumplir uno de sus grandes objetivos: finalizar en la decimoquinta posición y mantenerse en la Primera División.

Uno de los primeros grandes cambios tras el cierre de la campaña es la salida de Eder Sarabia. El entrenador español anunció oficialmente su adiós en una emotiva conferencia de prensa, poniendo fin a un ciclo donde también tuvo bajo su mando al chileno Lucas Cepeda.

El ex Colo Colo vivió sus primeros meses de adaptación en Europa durante esta temporada y alcanzó a disputar 10 partidos de 17 posibles, anotando un gol y dejando diferentes sensaciones pese a no lograr todavía una regularidad absoluta.

En el último duelo de la temporada, Cepeda no fue convocado | FOTO: Clive Brunskill/Getty Images

Eder Sarabia mantiene la esperanza en Lucas Cepeda

Fue el propio Sarabia quien aprovechó su despedida para entregarle un potente respaldo público al formado en Santiago Wanderers.

“Es un futbolista que ya he dicho que es parte del proceso, tiene muchísimo talento. El otro día, seguramente si hubiésemos tenido más defensas, los habríamos sacado a colgarlos ahí debajo del larguero”, comentó el DT.

Publicidad

Luego, Sarabia profundizó sobre el complejo proceso que enfrenta el oriundo de Placilla tras arribar al fútbol europeo. “Es parte de ese proceso de cambiar de vida, de cambiar de fútbol, de cambiar de todo. Pero si él sigue con las ganas, si él se sigue dejando ayudar, el talento y las condiciones las tiene”, sostuvo.

Además, el estratega español dejó una frase que ilusiona pensando en el futuro del seleccionado chileno. “Tiene que ser un futbolista muy importante en el futuro, en el Elche y en Europa”, afirmó.

En resumen…

Eder Sarabia se despidió oficialmente del Elche tras lograr la permanencia en Primera División y aprovechó la instancia para respaldar públicamente a Lucas Cepeda.

El técnico español destacó el talento del chileno y aseguró que puede transformarse en un jugador importante tanto en el club como en Europa.