La Selección de Irán tendrá que hospedarse fuera de Estados Unidos y viajar exclusivamente para los partidos por el Grupo G del Mundial 2026.

Una insólita situación se está viviendo a dos semanas del inicio del Mundial 2026, donde en Estados Unidos no quieren albergar a la Selección de Irán, esto por el contexto de guerra entre los dos países.

Si bien en el país asiático en primera instancia se había restado de ir a la cita planetaria, pese a haber clasificado en las Eliminatorias de la AFC, la FIFA convenció a la federación iraní para que asistan a la Copa del Mundo.

Pero ahora hay problemas para ver dónde se hospedará la delegación persa, pues justo sus partidos están agendados en Estados Unidos, en Los Ángeles y Seattle, donde enfrentarán a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda por el Grupo G.

El país que se ofreció a albergar a Irán

Ante la imposibilidad de cambiar las sedes de estos partidos, México que también organiza este Mundial 2026, se ofreció para hospedar a la selección iraní y la ciudad elegida sería Tijuana, en la frontera con Estados Unidos.

Así lo confirmó la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa: “Los tres partidos de la selección iraní son en Estados Unidos. Y Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos, pero sí van a jugar los tres partidos allá. Entonces nos preguntaron, ¿pueden pernoctar en México? Y dijimos, sí, sin problema, no tenemos ningún problema”.

“Entonces, están buscando que la sede sea en Tijuana, para que ellos puedan pernoctar y viajar a los partidos que ellos van a desarrollar en Estados Unidos. Nosotros no tenemos por qué negar la posibilidad que se queden en México. Dimos esa opción y se está revisando”, completó la jefa de estado.

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Los partidos de Irán en el Mundial 2026:

15 de junio: Irán vs. Nueva Zelanda – 21:00 horas – SoFi Stadium, Los Ángeles

21 de junio: Bélgica vs. Irán – 15:00 horas – SoFi Stadium, Los Ángeles

26 de junio: Egipto vs. Irán – 23:00 horas – Lumen Field, Seattle

En síntesis