El Paris Saint-Germain y el Aston Villa definen al primer campeón de la temporada en Europa.

Este miércoles se dará inicio oficial a la temporada 2026-2027 en el fútbol europeo, con el enfrentamiento entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el Aston Villa, en el marco de la UEFA Super Cup.

En este duelo se definirá al primer campeón de la temporada, donde se ven las caras el último campeón de la UEFA Champions League con el reciente ganador de la UEFA Europa League.

El equipo francés viene de conseguir dos ‘Orejonas’ consecutivas, mientras que los villanos volvieron a gritar campeón fuera de Inglaterra después de 43 años.

La UEFA Super Cup 2026 se disputa a partido único en campo neutral. Para esta ocasión, el recinto escogido es el Red Bull Arena de Salzburgo en Austria, con capacidad para 30 mil espectadores.

Para este duelo, el entrenador Luis Enrique del PSG cuenta con plantel completo, donde destacan los jugadores que vienen de brillar en el Mundial 2026, como Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, el marroquí Achraf Hakimi y el campeón del mundo con España Fabián Ruiz.

A ellos se suman el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, los portugueses Vitinha, Joao Neves, el brasileño Marquinhos, entre otros. También dice presente su gran fichaje, el volante francés Maghnes Akliouche proveniente del Mónaco.

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Mientras que en la vereda del frente meten miedo con el Dibu Martínez al arco, el capitán John McGinn, el atacante Ollie Watkins y su reciente incorpración: Alejandro Garnacho proveniente del Chelsea.

Consignar que el PSG es el actual campeón de la UEFA Super Cup, pues ganó la edición anterior frente a otro equipo inglés, el Tottenham Hotspur, y ahora defenderá el título ante el Aston Villa.

PSG defenderá el título de la UEFA Super Cup ante Aston Villa. (Foto: Claudio Villa/Getty Images)

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¿A qué hora es la final de la UEFA Super Cup?

La final de la UEFA Super Cup entre Paris Saint-Germain y Aston Villa se disputa este miércoles 12 de agosto a partir de las 15:00 horas de Chile, en el Red Bull Arena de Salzburgo.

¿Quién transmite este partido por TV y streaming?

Este partido será transmitido en televisión por las señales de ESPN y ESPN Premium. Mientras que en streaming se podrá ver por la plataforma de pago Disney+ en su plan premium.

El Red Bull Arena de Salzburgo alberga la UEFA Super Cup 2026. (Foto: Jasmin Walter/Getty Images)

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En síntesis