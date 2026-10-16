Darío Osorio recibe elogios en Inglaterra tras su actuación con el Crystal Palace: esto dijeron

El seleccionado nacional, Darío Osorio recibió grandes elogios por parte de los hinchas del Crystal Palace.

El jugador nacional, Darío Osorio pudo ver acción con la camiseta del Crystal Palace dentro de lo que fue una nueva fecha de la fase regular en la UEFA Europa League.

La escuadra inglesa cayó por 3-2 ante Olympique de Lyon en Francia y dentro de este duelo, el seleccionado chileno pudo ver minutos tras ingresar a los 75 minutos en reemplazo de Yéremy Pino.

En lo que fueron estos minutos, la ‘Joya de Hijuelas’ generó un positivo impacto dentro de su equipo, quien en la última parte del compromiso acechó con todo la portería de su rival para conseguir la igualdad, algo que no pudo lograr.

A pesar de esto, los hinchas del conjunto de ‘Las Águilas’ quedaron más que conforme con lo que fue el ingreso de Darío Osorio, a quien lo destacaron por refrescar de buena forma el ataque de su equipo.

Osorio sumó elogios en Inglaterra | Foto: Getty Images

“Osorio es muy visionario. Me gusta la ambición con la que juega”, fue lo que dijo uno de los hinchas en las redes.

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“A Osorio hay que darle más tiempo de juego, está jugando mucho mejor que en su primer partido”, señaló otro hincha del Crystal Palace sobre Osorio.

Ahora, Darío Osorio y su Crystal Palace deberán dar rápidamente vuelta la página para poner foco en su duelo ante el Brighton por una nueva fecha de la Premier League.

El comentario de los hinchas por Osorio

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