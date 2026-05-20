El Diario Olé es categórico con el futuro del chileno en la Academia y que el cuadro albiceleste se reunirá con el representante del delantero.

El duro presente de Damián Pizarro en el extranjero sumó un nuevo y amargo capítulo. A pesar de haber llegado al fútbol argentino con la ilusión de relanzar su carrera, el joven delantero chileno terminará antes de tiempo su estadía en Racing de Avellaneda. Desde la propia dirigencia de la “Academia” confirmaron que el préstamo se interrumpirá abruptamente debido al bajo rendimiento del atacante.

La estadía del formado en Colo Colo en el cuadro albiceleste tenía fecha de término para fin de año. El acuerdo estipulaba un préstamo sin costo y con una atractiva opción de compra de 5 millones de dólares por el 70% de su pase. Sin embargo, los planes cambiaron de golpe ante la falta de resultados.

Desde la interna del club argentino rompieron el silencio y fueron categóricos en el diario Olé: “No salió como se esperaba. Está dentro de la autocrítica que se hace. Se hablará con la representación del jugador para buscarle una salida”. Con esto, el ciclo del atacante de 21 años en Buenos Aires está completamente sentenciado.

Los números de Damián Pizarro en Argentina reflejan perfectamente por qué la dirigencia decidió cortar el proceso antes de lo estipulado. Hasta el momento, el chileno ha disputado solo cinco partidos con Racing, siendo titular en apenas dos de ellos.

El panorama se vuelve aún más complejo al revisar las convocatorias, ya que en varios encuentros ni siquiera fue considerado para integrar el banco de suplentes. En lo netamente futbolístico, Pizarro se marcha de Avellaneda con un preocupante registro: no anotó goles y solo sumó una asistencia.

Damián Pizarro partiría anticipadamente de Racing Club.

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Un nuevo paso en falso en el Viejo Continente y América

Esta salida anticipada de Racing de Avellaneda se transforma en un nuevo golpe para un jugador que prometía ser el futuro de la Roja, pero que no ha logrado asentarse desde su millonaria partida de Colo Colo en 2024. Cabe recordar que el atacante ya vivió discretas experiencias en Europa, donde no pudo ganarse un lugar en el Udinese de Italia y tuvo un opaco paso por el Le Havre de Francia.

¿Qué pasará ahora con Damián Pizarro?

Con la camiseta de Racing ya en el pasado, el delantero deberá definir sus próximos pasos a partir del mes de junio. Lo más probable es que regrese al Udinese, club que es dueño de su pase con un contrato vigente hasta mediados del 2029. Una vez en Italia, la dirigencia europea deberá decidir si lo mantiene en la plantilla para la exigente temporada de la Serie A o si lo envía nuevamente a préstamo a otra institución con el único objetivo de que sume minutos y recupere la confianza perdida.