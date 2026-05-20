VIDEO | Alexis Sánchez no olvida al Arsenal y deja emotivo mensaje tras consagrarse en la Premier League

El Arsenal dejó atrás 22 años de tristeza dentro de la Premier League y logró coronarse como campeón del fútbol de honor en Inglaterra, en la que en un infartante cierre de torneo, lograron quedarse con el título.

La igualdad del Manchester City a un tanto ante el Bournemouth en condición de visitante le permitió a los ‘Gunners’ consagrarse como los campeones del 25/26 a una fecha del final, desatando la algarabía de los hinchas del conjunto de Londres.

Dentro de lo que ha sido esta alocada celebración del Arsenal, hay un conocido nuestro como lo es Alexis Sánchez que recordó lo que fue su gran paso personal por el conjunto inglés y felicitó a su ex club por este tan anhelado título.

El ‘Tocopillano’ ocupó las redes del Sevilla para dejar un mensaje a todo el mundo ‘Gunners’ por este título, en el que sabe que lucharon por mucho tiempo y por esto, los saluda con mucha emotividad.

“¡Hola Gunners! les quiero mandar un fuerte abrazo, saben que los quiero mucho y felicitaciones a todos los jugadores y afición por ser campeones de la Premier League, un abrazo muy grande de Alexis Sánchez”, fue lo que dijo el atacante nacional.

VIDEO: REVISA EL SALUDO DE ALEXIS SÁNCHEZ AL ARSENAL

📩🤳 Hey @Arsenal fans,



Alexis Sánchez has a message for you… 🏆 pic.twitter.com/TSCeNFgnNC — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) May 20, 2026