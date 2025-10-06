Arribar al Sevilla FC le hizo bien a Alexis Sánchez. A pocos meses de su llegada al elenco español, el mítico delantero la está rompiendo: anotó en la goleada 4-1 sobre el Barcelona por La Liga.

El histórico atacante chileno comandó a la escuadra andaluz en su hazaña en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, lo que confirmó la perspectiva de sus compañeros. Uno de ellos, quiere ser como él.

Al menos, así lo afirmó Akor Adams antes de dicha victoria. Se deshizo en loas hacia uno de los jugadores más experimentados del plantel, que a sus 36 años vive un segundo aire en su carrera.

“Creo que todos en el vestuario lo hemos visto jugar en la élite del fútbol. Tener a alguien así con nosotros es muy importante“, comenzó señalando el futbolista nigeriano.

En dicha línea, agregó: “Para mí lo es porque tiene toda la experiencia que yo quiero adquirir, es la estrella que yo quiero ser. Ha estado en lo más alto, lo ha visto todo”.

Alexis Sánchez tiene encantado a sus compañeros en el Sevilla FC. Le anotó al Barcelona. (Foto: Getty)

Los consejos de Alexis Sánchez en el Sevilla

Tras ello, el crack africano reveló sus conversaciones con el oriundo de Tocopilla. Le ha entregado recomendaciones vitales para perfeccionar su juego en ofensiva: le saca provecho a su colega.

“Habla conmigo, me dice: ‘Prueba así la próxima vez, ¿qué piensas? ¿Por qué lo hiciste de esa forma?’“, comentó.

“Tener este tipo de conversaciones con un jugador tan experimentado es muy valioso, no solo para mí, sino para todos en el vestuario. Alexis es muy importante“, concluyó.