Fue compañero de Alexis Sánchez y ahora está en problemas: es investigado por falsificación

El ex compañero de Alexis Sánchez en el Arsenal que está en graves problemas por falsificación.

El mundo del fútbol europeo recibió una inesperada sorpresa en las últimas horas y todo esto tras una grave situación que protagonizó el volante de la Selección de Suiza y el Sunderland, Granit Xhaka, quien reconoció haber obtenido un certificado falso de vacunación contra el COVID-19.

El ex compañero de Alexis Sánchez en el Arsenal, vive en las últimas horas un serio problema sobre esta situación, en la que admitió que en el 2022, cuando defendía la camiseta del Arsenal, consiguió un documento de que habría sido vacunado, siendo completamente falso.

En las últimas horas, el mismo Granit Xhaka salió al paso de estos rumores, los que confirmó por completo y ahora se entregará por completo a lo que será esta investigación por la Fiscalía de Lucerna, en la que se busca determinar si existe una conducta penal relacionada a la obtención de una certificación falsa o falsificación de documentos.

El hoy jugador de 33 años ocupó su cuenta de Instagram para referirse a esta situación, en la que asumió por completo su error y avisa que cooperará con las autoridades para recibir su castigo ante esta acción.

Xhaka con Sánchez fueron compañeros en el Arsenal | Foto: Getty Images

El comunicado de Xhaka

“En los últimos días se ha informado mucho sobre un asunto de mi pasado. Sobre esto, quisiera pronunciarme personalmente”.

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“En relación con la vacunación contra el COVID-19, en aquel momento yo estaba personalmente muy confundido y tenía grandes dudas. Sentía una profunda desconfianza hacia la vacuna y estaba marcado por los miedos y la incertidumbre”

“En ese estado emocional tan alterado, adquirí un certificado de vacunación en lugar de aclarar mis dudas por la vía correspondiente. Hoy veo claramente que ese camino no fue el correcto. Fue un error. Lo lamento”, declaró.

“Asumo la responsabilidad por esta decisión, me someto a la investigación y aclaración de los hechos y cooperaré plenamente con las autoridades competentes. Granit Xhaka”, fue lo que señaló el futbolista.

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Xhaka ahora espera por su sanción

Con el caso en marcha, el hoy jugador del Sunderland esperaría por la resolución de su caso, la que le podría significar enfrentar desde una sanción económica hasta una pena de prisión, algo que se definirá dentro de esta investigación.

En lo futbolístico, esta situación le significó un importante problema al mediocampista, ya que quedó desafectado de la nómina de la Selección de Suiza para la UEFA Nations League.

De esta manera, quien fuera compañero de Alexis Sánchez en el Arsenal atraviesa un complejo momento fuera de las canchas, en donde la investigación en Suiza continúa y será la Justicia la encargada de determinar su condena ante esta acción.