Terremoto en Primera B: Tribunal de Disciplina toma drástica decisión contra San Marcos

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina emitió su fallo tras la grave denuncia presentada por la ANFP contra los 'Bravos del Morro'.

Escritoriazo en Primera B. La Primera Sala del Tribunal de Disciplina tomó una fuerte decisión tras la denuncia presentada por el directorio de la ANFP contra San Marcos de Arica, en la que el conjunto nortino arriesgaba una dura sanción deportiva e incluso la desafiliación de la categoría.

La testera de la ANFP buscaba sancionar a San Marcos de Arica bajo el artículo 10.1, letra g, del reglamento, acusando al club de presentar documentación falsa o adulterada relacionada con sus balances financieros al 31 de diciembre de 2025.

La denuncia también apuntaba a los antecedentes enviados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), donde San Marcos informó un capital de funcionamiento de $82.261.000, pese a registrar un patrimonio neto negativo cercano a los $3 mil millones.

San Marcos evitó un desastre institucional (Photosport).

Sin embargo este viernes, los ‘Bravos del Morro’ tomaron un gran respiro, ya que el organismo autónomo rechazó la denuncia presentada por la mesa directiva de la ANFP: el órgano determinó que la inconsistencia contable se originó por un error de interpretación jurídica y ciertas inconsistencias operativas en el proceso de capitalización de acreencias, descartando que existiera una adulteración maliciosa que permitiera castigar al club con una desafiliación.

El castigo económico contra San Marcos

Pese a evitar la desafiliación, el Tribunal acogió una denuncia subsidiaria de la ANFP y determinó que San Marcos de Arica incumplió la obligación de entregar oportunamente antecedentes sobre la capitalización de una deuda con su accionista David Ramos Molina. Por esta omisión, el club fue sancionado con una multa de 500 UF, cercana a los $20 millones, que deberá pagar dentro de 15 días una vez que la sentencia quede ejecutoriada.

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La ANFP todavía puede apelar ante la Segunda Sala, mientras además sigue en curso una segunda denuncia presentada el 29 de septiembre por nuevas inconsistencias correspondientes a los trimestres de 2024 y 2025.