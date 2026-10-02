El entrenador de Colo Colo salió en defensa de su pupilo luego de su debut en la derrota de la Selección Chilena ante Estados Unidos.

En Colo Colo no cayeron nada bien las declaraciones del técnico Nicolás Córdova tras la derrota de la Selección Chilena ante Estados Unidos en St. Lous, pues expuso al atacante Leandro Hernández que pertenece al Cacique y que hacía su estreno en el Equipo de Todos.

El interino sacó públicamente al pizarrón al jugador de 19 años por la decisión que tomó en el último contragolpe de La Roja.

En el Estadio Monumental se habrían quejado a la ANFP por lo sucedido, pues se trata de una de las grandes promesas del cuadro popular, quien podría ser vendido al extranjero.

Uno que había apoyado el proceso de Córdova y que ahora le estaría soltando la mano es el propio entrenador de los albos, Fernando Ortiz, a quien tampoco le gustó la forma de comunicar del DT de 47 años.

Leandro Hernández hizo su debut en La Roja en la derrota por 4-2 frente a Estados Unidos. (Foto: Jeff Lee/Photosport)

La reacción de Fernando Ortiz

Este viernes en el noticiario ‘SportsCenter’ de ESPN, el periodista Jade Quiñones dio a conocer la reacción que tuvo el Tano Ortiz sobre estas declaraciones.

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“Bajo la información que me llegó a mí, solamente dijo un comentario que ‘no estuvo bien comunicacionalmente al hacer ese comentario’, sino que debía hacerlo de forma interna y no exponerlo”, expuso el reportero.

Mientras que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y el gerente deportivo Daniel Morón, habrían sido más elocuentes, según el comunicador.

“En cuanto a los dirigentes es ahí donde genera más rabia este tipo de comentarios, porque algunos hacían alusión que quizás le baja la plusvalía a un jugador que es uno de los chiches que tiene Colo Colo, uno de los jugadores más exportables”, completó Quiñones.