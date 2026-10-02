Dónde ver EN VIVO Bielorrusia vs. San Marino por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

El sábado 3 de octubre, Bielorrusia buscará su primera alegría en esta Liga de Naciones ante un rival que todavía no pudo ni rozar el arco contrario.
Ninguno de los dos llega con puntos de peso en el grupo, pero mientras Bielorrusia pelea por sumar y escalar posiciones, San Marino solo intenta evitar una nueva goleada.
Horario del partido
- Chile: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Bielorrusia llega golpeada en el resultado aunque no tanto en el funcionamiento: empató 0-0 de visitante ante Finlandia y antes había caído 0-2 frente a Albania, también lejos de casa. Con apenas un punto en dos presentaciones, el equipo se ubica 45° entre 54 selecciones y necesita un triunfo para no perderle pisada al resto del grupo.
San Marino, en cambio, atraviesa un presente durísimo. Cayó 0-3 como local ante Albania y antes había sufrido una goleada 0-7 frente a Finlandia, también jugando en casa. Sin puntos en el torneo y último entre las 54 selecciones que compiten, llega a este partido con la urgencia de mostrar algo distinto más allá del resultado.
El historial entre Bielorrusia y San Marino
El historial entre ambos es corto pero elocuente: se enfrentaron en dos ocasiones y Bielorrusia se quedó con las dos, con un acumulado de 7 goles a favor y ninguno en contra. En el enfrentamiento más reciente, San Marino 0-2 Bielorrusia, y antes de eso, Bielorrusia había goleado 5-0. La diferencia entre ambos quedó bien marcada desde el primer cruce.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/11/2018
|San Marino vs. Bielorrusia
|0-2
|UEFA Nations League
|08/09/2018
|Bielorrusia vs. San Marino
|5-0
|UEFA Nations League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Bielorrusia y San Marino se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Bielorrusia suma 1 punto en el torneo.
- San Marino suma 0 puntos en el torneo.