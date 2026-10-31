Dónde ver EN VIVO Hull vs. Ipswich Town por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Hull e Ipswich Town se enfrentan este sábado 31 de octubre, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Hull recibe a Ipswich Town este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la Premier League. Diez puntos tiene cada uno, así que este cruce entre Hull e Ipswich Town puede terminar acomodando la tabla para cualquiera de los dos lados. Ninguno llega con margen para relajarse en la mitad de la tabla.

Son dos equipos que vienen empatando más de lo que quisieran y necesitan un triunfo para despegarse de la zona media baja de la Premier League.

La actualidad de ambos equipos

El Hull no pudo pasar del empate ante Brentford en su último partido y antes había caído de visitante contra el Fulham, aunque también mostró que puede competir arriba con ese 2-2 frente al Everton. Son apenas dos derrotas en los últimos tres compromisos, pero la falta de contundencia lo tiene estancado en diez unidades.

Ipswich Town llega en una racha parecida: empató con Nottingham Forest, cayó por la mínima diferencia ante el City y se dio el gusto de ganarle al Fulham en su cancha. Esa victoria le sirvió para mantenerse cerca de la zona media, aunque el nivel sigue siendo irregular partido a partido.

El historial entre Hull e Ipswich Town

El historial entre ambos tiene 25 antecedentes y una ventaja clara para el Hull, que ganó 13 veces por 6 del Ipswich Town, con 6 empates completando la cuenta. En las últimas visitas al estadio del Hull hubo de todo: un 0-2 para el Ipswich en 2025, pero también goleadas en contra suya como el 3-0 de 2018 o el 2-0 de la misma temporada, ambos a favor del local.

En el enfrentamiento más reciente, jugado en marzo de este año, el Ipswich se impuso 1-0. Antes de eso, el Hull había goleado 3-0 de visitante en 2020, una muestra de que la serie no tiene un patrón fijo últimamente.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/03/2026 Ipswich Town vs. Hull 1-0 Championship 25/11/2025 Hull vs. Ipswich Town 0-2 Championship 27/04/2024 Hull vs. Ipswich Town 3-3 Championship 03/10/2023 Ipswich Town vs. Hull 3-0 Championship 23/02/2021 Hull vs. Ipswich Town 0-1 League One 24/11/2020 Ipswich Town vs. Hull 0-3 League One 30/03/2019 Ipswich Town vs. Hull 0-2 Championship 15/09/2018 Hull vs. Ipswich Town 2-0 Championship 13/03/2018 Ipswich Town vs. Hull 0-3 Championship 18/11/2017 Hull vs. Ipswich Town 2-2 Championship

Horario del partido

Chile: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Tubi, FOX One

Tubi, FOX One Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN España: DAZN

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 09:30 hs

Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 14:30 hs

Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 17:00 hs

Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 13:30 hs

Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Hull e Ipswich Town se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Hull suma 10 puntos en el torneo.

suma 10 puntos en el torneo. Ipswich Town suma 10 puntos en el torneo.