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Dónde ver EN VIVO Hull vs. Ipswich Town por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Hull e Ipswich Town se enfrentan este sábado 31 de octubre, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Hull vs. Ipswich Town, Premier League
Hull vs. Ipswich Town, Premier League

Hull recibe a Ipswich Town este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la Premier League. Diez puntos tiene cada uno, así que este cruce entre Hull e Ipswich Town puede terminar acomodando la tabla para cualquiera de los dos lados. Ninguno llega con margen para relajarse en la mitad de la tabla.

Son dos equipos que vienen empatando más de lo que quisieran y necesitan un triunfo para despegarse de la zona media baja de la Premier League.

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La actualidad de ambos equipos

El Hull no pudo pasar del empate ante Brentford en su último partido y antes había caído de visitante contra el Fulham, aunque también mostró que puede competir arriba con ese 2-2 frente al Everton. Son apenas dos derrotas en los últimos tres compromisos, pero la falta de contundencia lo tiene estancado en diez unidades.

Ipswich Town llega en una racha parecida: empató con Nottingham Forest, cayó por la mínima diferencia ante el City y se dio el gusto de ganarle al Fulham en su cancha. Esa victoria le sirvió para mantenerse cerca de la zona media, aunque el nivel sigue siendo irregular partido a partido.

El historial entre Hull e Ipswich Town

El historial entre ambos tiene 25 antecedentes y una ventaja clara para el Hull, que ganó 13 veces por 6 del Ipswich Town, con 6 empates completando la cuenta. En las últimas visitas al estadio del Hull hubo de todo: un 0-2 para el Ipswich en 2025, pero también goleadas en contra suya como el 3-0 de 2018 o el 2-0 de la misma temporada, ambos a favor del local.

En el enfrentamiento más reciente, jugado en marzo de este año, el Ipswich se impuso 1-0. Antes de eso, el Hull había goleado 3-0 de visitante en 2020, una muestra de que la serie no tiene un patrón fijo últimamente.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/03/2026Ipswich Town vs. Hull1-0Championship
25/11/2025Hull vs. Ipswich Town0-2Championship
27/04/2024Hull vs. Ipswich Town3-3Championship
03/10/2023Ipswich Town vs. Hull3-0Championship
23/02/2021Hull vs. Ipswich Town0-1League One
24/11/2020Ipswich Town vs. Hull0-3League One
30/03/2019Ipswich Town vs. Hull0-2Championship
15/09/2018Hull vs. Ipswich Town2-0Championship
13/03/2018Ipswich Town vs. Hull0-3Championship
18/11/2017Hull vs. Ipswich Town2-2Championship

Horario del partido

  • Chile: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 09:30 hs
  • Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 14:30 hs
  • Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 17:00 hs
  • Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 13:30 hs
  • Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Hull e Ipswich Town se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Hull suma 10 puntos en el torneo.
  • Ipswich Town suma 10 puntos en el torneo.
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