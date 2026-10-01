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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Islas Feroe vs. Eslovaquia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islas Feroe y Eslovaquia se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Faroe Islands vs. Slovakia, Liga de Naciones
Faroe Islands vs. Slovakia, Liga de Naciones

Islas Feroe recibe a Eslovaquia este viernes 2 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.

Eslovaquia llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Islas Feroe tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Islas Feroe empató 1-1 como visitante ante Moldavia. El conjunto marcha 30° con 2 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Kazajistán.

Eslovaquia viene de ganar 2-1 como local ante Kazajistán. El equipo ocupa el puesto 6 con 6 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Moldavia.

El historial entre Islas Feroe y Eslovaquia

Islas Feroe y Eslovaquia se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 de Eslovaquia.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
23/10/1996Eslovaquia vs. Islas Feroe3-0UEFA World Cup Qualifiers
31/08/1996Islas Feroe vs. Eslovaquia1-2UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
  • Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Islas Feroe y Eslovaquia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Islas Feroe suma 2 puntos en el torneo.
  • Eslovaquia suma 6 puntos tras vencer a Kazajistán y Moldavia.
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