Dónde ver EN VIVO Macedonia del Norte vs. Escocia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Macedonia del Norte y Escocia llegan golpeados a este sábado 3 de octubre, los dos sin puntos de peso en la Liga de Naciones y con la necesidad de reaccionar antes de que la fase se les complique del todo.
No hay margen para otro tropiezo: ambos arrancaron mal el certamen y este cruce puede definir si alguno logra enderezar el camino en la zona baja de la tabla general.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Macedonia del Norte no arrancó nada bien. Perdió sus dos presentaciones, de local ante Suiza y después como visitante frente a Eslovenia, y todavía no sumó ni un punto en lo que va de la competencia. Está entre los últimos puestos de las 54 selecciones que compiten y necesita un resultado que le cambie el ánimo.
Escocia tampoco encontró su mejor versión. Viene de caer con claridad ante Suiza y antes había rescatado un empate sin goles ante Eslovenia, lo que le dejó apenas una unidad en dos fechas. Aun con ese arranque irregular, llega como favorito a este partido y con la obligación de mostrar una reacción inmediata.
El historial entre Macedonia del Norte y Escocia
El historial entre ambas selecciones es corto pero con ventaja clara para los escoceses: de cuatro enfrentamientos, Escocia ganó dos, Macedonia del Norte uno y hubo un empate. En el goleo acumulado también manda el conjunto británico, con 5 tantos convertidos contra 3 de los macedonios, aunque el duelo más reciente, allá por 2013, ya mostró paridad en la cancha antes de cerrarse con triunfo escocés.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/09/2013
|Macedonia del Norte vs. Escocia
|1-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|11/09/2012
|Escocia vs. Macedonia del Norte
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|05/09/2009
|Escocia vs. Macedonia del Norte
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/09/2008
|Macedonia del Norte vs. Escocia
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Macedonia del Norte y Escocia se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Macedonia del Norte suma 0 puntos en el torneo.
- Escocia suma 1 punto en el torneo.