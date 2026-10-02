Dónde ver EN VIVO Macedonia del Norte vs. Escocia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Macedonia del Norte y Escocia se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Macedonia del Norte y Escocia llegan golpeados a este sábado 3 de octubre, los dos sin puntos de peso en la Liga de Naciones y con la necesidad de reaccionar antes de que la fase se les complique del todo.

No hay margen para otro tropiezo: ambos arrancaron mal el certamen y este cruce puede definir si alguno logra enderezar el camino en la zona baja de la tabla general.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Macedonia del Norte no arrancó nada bien. Perdió sus dos presentaciones, de local ante Suiza y después como visitante frente a Eslovenia, y todavía no sumó ni un punto en lo que va de la competencia. Está entre los últimos puestos de las 54 selecciones que compiten y necesita un resultado que le cambie el ánimo.

Escocia tampoco encontró su mejor versión. Viene de caer con claridad ante Suiza y antes había rescatado un empate sin goles ante Eslovenia, lo que le dejó apenas una unidad en dos fechas. Aun con ese arranque irregular, llega como favorito a este partido y con la obligación de mostrar una reacción inmediata.

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El historial entre Macedonia del Norte y Escocia

El historial entre ambas selecciones es corto pero con ventaja clara para los escoceses: de cuatro enfrentamientos, Escocia ganó dos, Macedonia del Norte uno y hubo un empate. En el goleo acumulado también manda el conjunto británico, con 5 tantos convertidos contra 3 de los macedonios, aunque el duelo más reciente, allá por 2013, ya mostró paridad en la cancha antes de cerrarse con triunfo escocés.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/09/2013 Macedonia del Norte vs. Escocia 1-2 UEFA World Cup Qualifiers 11/09/2012 Escocia vs. Macedonia del Norte 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 05/09/2009 Escocia vs. Macedonia del Norte 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2008 Macedonia del Norte vs. Escocia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

En síntesis